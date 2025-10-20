【参加無料／UNIIDEO共催】大手台頭でも勝ち残る！「急成長工務店の実践経営セミナー」を10月28日(火)オンライン開催

株式会社Gハウス

株式会社Gハウス（本社：大阪府大阪市旭区、代表取締役社長：趙晃啓）は、住宅・不動産企業専門のブランド・マーケティング支援サービスを提供するUNIIDEO株式会社様と共同でオンラインセミナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、著しい成長を遂げてきたGハウスの実践ノウハウを公開し、これからの厳しい市場環境下で住宅業界を勝ち抜くための経営戦略・施策についても具体的に解説いたします。

【本ウェビナー開催の背景】

住宅業界は、業界寡占化・資材高騰・価格競争・人材不足など複数の逆風の中にあります。ただでさえ厳しい環境の中、今後の国内における住宅着工数は減少し続け、2040年には61万戸になるとも予測され、さらに厳しい時代へと突入していきます。

しかし、こうした閉塞感のある住宅業界でも、勝ち筋はあります。本セミナーでは、5年前売上2億円から2024年度で売上43億円・年間950組来場・一人当たりの年間契約棟数19.6棟という圧倒的成長を遂げたGハウスが実践してきた「成長ノウハウ」を、実際の経営数値データも交え、余すことなく公開。これからの業界環境の中で、勝ち残るための実践的なヒントを持ち帰っていただくことを目指します。

セミナー概要

主な内容

・圧倒的成長の軌跡： 売上2億円から43億円への成長過程と、その裏側にある戦略

・選ばれる工務店の秘訣： モデルハウス年間新規来場数約950件を実現した集客と仕組み

・高生産性のカラクリ： 一人当たりの年間契約棟数19.6棟を可能にした組織づくりとノウハウ

・今後の勝ち筋： 住宅マーケットの捉え方と、業界環境の中で勝ち残るための具体的な戦略

こんな方にオススメ

・経営をさらに良くしたい、経営を根本から見直したい方

・業界や社会に貢献したい方

・後継者育成や経営幹部育成などにお悩みの方

登壇者株式会社Gハウス 代表取締役社長 趙 晃啓UNIIDEO株式会社 代表取締役 山田 真澄開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/159579/table/14_1_61d6049457e494d749012df34e3d1f3a.jpg?v=202510200955 ]

詳細を見る＞ UNIIDEO様公式HP セミナー情報(https://uniideo.com/seminar/id2341/)

