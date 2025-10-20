【10/23開催 オンラインセミナー】ストーリーテリングのすゝめ ～語れる組織が生き残る～

株式会社ソフィア

株式会社ソフィア（東京都港区麻布十番、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は【10月23日(木)開催】ストーリーテリングのすゝめ ～語れる組織が生き残る～と題し、無料セミナーを開催します。

■背景と目的

VUCA時代と言われる今、リモートワークの浸透や価値観の多様化により、組織内のつながりが希薄化しやすくなっています。

情報は共有されていても、社員が「なぜこの仕事をするのか」という意味を感じられなければエンゲージメントは高まりません。

本セミナーでは、ストーリーテリングの力を使って社員同士の共感と意味づけを引き出し、強い組織文化を育む方法をご紹介します。

■こんな方におすすめ

（1）人事・広報・経営企画の担当者で、社員エンゲージメントや理念浸透に課題を感じている方

（2）チームの心理的安全性やコミュニケーション活性化を図りたい現場リーダー

（3）新規事業や組織変革を進める上で、メンバーの共感と意思統一を図りたい経営層

（4）リモート・ハイブリッド環境で社員同士のつながりが希薄になっている企業

※コンサルタント、プロジェクト支援を事業とされている業種の参加はお断りいたします。

業務提携などのお申し出については別途ご連絡ください。

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/159338/table/32_1_fb65146596e89e4c739c23b7de781faa.jpg?v=202510200955 ]

お申込みはこちら :https://www.sofia-inc.com/seminar/2025/10/23.html

■会社概要

株式会社ソフィア https://www.sofia-inc.com/

組織変革・組織開発コンサルティングを中心に、インターナルブランディング支援や研修・ワークショップの企画・運営、メディア・コンテンツ企画制作、業務プロセス改革支援、ICTシステム開発・活用支援など、幅広いサービスを提供しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

●本件に関する問い合わせ先

株式会社ソフィア 担当：近田・廣井

TEL：03-5574-7031 FAX：03-5574-7034 e-mail：bizdev@sofia-inc.com

東京都港区麻布十番1-2-3 プラスアストルビル8階 https://www.sofia-inc.com/