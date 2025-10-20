11月20日（木）13:00～17:30 iCDカンファレンス2025冬を開催＆お申し込み開始！
一般社団法人iCD協会
- 開催方式 ： 動画配信システム（クラストリーム）によるオンライン配信
- そ の 他 ： 視聴申し込みは iCD協会HPよりご案内、参加費は無料
- 開催方式 ： 動画配信システム（クラストリーム）によるオンライン配信
- 内 容 ： カンファレンス2025冬（11月20日開催）のアーカイブでの視聴
- そ の 他 ： 視聴申し込みは iCD協会HP(https://www.icda.or.jp/)よりご案内、参加費は無料
- 場所 ： 千代田区 神田公園出張所・神田公園区民館（東京都千代田区神田司町2-2）
- 内容 ： 登壇者と視聴者とがリアルに参集して、質疑応答／情報共有を実施。
- Zoomによるリアル配信も実施予定。
- その他： 事前申込み必要（iCD協会HP(https://www.icda.or.jp/)よりご案内、リアル参加は人数制限あり）、参加費無料
一般社団法人iCD協会（東京都千代田区、理事長：金 修）は、では、Society5.0の実現に向け、人的資本経営とAI活用の最前線を探る「iCDカンファレンス2025冬」を開催します。
冒頭には衆議院議員 川崎ひでと様をお迎えし、Beyond 5G、AI×iCD、スキルマネジメント、高PBR経営など、次代の企業価値創造に直結する多彩な講演が並びます。
さらに、協会からは新サービス「タスク遂行能力診断」をはじめ、「DSSやSFIA等のフレームワークによる可視化分析」など実践的な支援策を発表。
未来の経営・人材戦略を描く場としてお届けします。詳細は以下をご覧ください。
iCDカンファレンス2025冬 Society5.0の実現に向けた人的資本経営の確立 ～ iCD×AIによる企業価値向上の実践 ～
■iCDカンファレンス2025冬ページ
https://www.icda.or.jp/icdconference2025winter/
【開催日時】- 日 時 ： 2025年11月20日（木）13:00～17:30 予定
- 開催方式 ： 動画配信システム（クラストリーム）によるオンライン配信
- そ の 他 ： 視聴申し込みは iCD協会HPよりご案内、参加費は無料
【アーカイブ配信】- 日 時 ： 2025年11月25日（火）～ 2026年1月12日（月） 予定
- 開催方式 ： 動画配信システム（クラストリーム）によるオンライン配信
- 内 容 ： カンファレンス2025冬（11月20日開催）のアーカイブでの視聴
- そ の 他 ： 視聴申し込みは iCD協会HP(https://www.icda.or.jp/)よりご案内、参加費は無料
【アフターミーティング】- 日時 ： 2025年12月10日（水）14:00～17:00 予定
- 場所 ： 千代田区 神田公園出張所・神田公園区民館（東京都千代田区神田司町2-2）
- 内容 ： 登壇者と視聴者とがリアルに参集して、質疑応答／情報共有を実施。
- Zoomによるリアル配信も実施予定。
- その他： 事前申込み必要（iCD協会HP(https://www.icda.or.jp/)よりご案内、リアル参加は人数制限あり）、参加費無料