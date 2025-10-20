株式会社ソフィア

株式会社ソフィア（東京都港区麻布十番、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は【10月24日(金)開催】あなたのアンケートは大丈夫？～うまくいく社員アンケート設計のイロハ～と題し、無料セミナーを開催します。

■背景と目的

社員アンケートの結果を見て「点数が低いから改善しよう」と行動に移す――。

そんな風に取り組んでも、実際には「何をどう変えればいいのか」が分からず、現場に落ちていかないことはありませんか？

本セミナーでは、人事・人材開発担当者の方々が「意味ある社員アンケート」を設計・活用するための基本視点をお伝えします。



調査項目の設計に不可欠な仮説の作り方だけでなく、

単純な点数の高低だけに頼らずどのような観点で分析すべきか、さらには定性調査を組み合わせる意味とタイミングについても紹介します。

「調査はしてみたけど、結局何に活かせばいいか分からない」

そんな悩みを抱える皆さまに向けて、実務の現場で“あるある”な落とし穴を共有しながら、本当に行動につながるアンケート活用を考える時間をご提供します。

■こんな方におすすめ

１，人事／広報部門のご担当者

２，組織の状況をアンケートで把握したいと思っているマネジメント層

３，「アンケートがうまくできない」と悩んでいる方

※コンサルタント、プロジェクト支援を事業とされている業種の参加はお断りいたします。

業務提携などのお申し出については別途ご連絡ください。

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/159338/table/35_1_6f06c8d011548741e67960ef0663c6b6.jpg?v=202510200955 ]

お申込みはこちら :https://www.sofia-inc.com/seminar/2025/10/24.html

■参考資料デジタル社内コミュニケーション最前線：チャット導入76%の今、次の一手は？

本報告書が、皆様の組織におけるコミュニケーション改善の一助となれば幸いです。

https://www.sofia-inc.com/download_IC_chat_76

■関連記事

使える社員アンケート調査の設問設計方法と具体的な手法について徹底解説します(https://www.sofia-inc.com/blog/15383.html)

「社員アンケートって本音で回答してる？」組織のお悩みぶっちゃけ劇場 vol.3(https://www.sofia-inc.com/blog/2324.html)

社員アンケート結果は良好なのに、その良さを体感できない理由(https://www.sofia-inc.com/blog/883.html)

企業が掲げるビジョン浸透のプロセスを構築する方法と施策！成功事例に学ぶポイント！(https://www.sofia-inc.com/blog/10579.html)

社内コミュニケーションツールおすすめ17選【2025年版】機能比較と選び方のポイント(https://www.sofia-inc.com/blog/5379.html)

読まれる社内報のデザインとレイアウトのコツは？(https://www.sofia-inc.com/blog/7741.html)

Microsoft 365を活用して働き方改革！ツールや事例をご紹介(https://www.sofia-inc.com/blog/5738.html)

■会社概要

株式会社ソフィア https://www.sofia-inc.com/

組織変革・組織開発コンサルティングを中心に、インターナルブランディング支援や研修・ワークショップの企画・運営、メディア・コンテンツ企画制作、業務プロセス改革支援、ICTシステム開発・活用支援など、幅広いサービスを提供しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

●本件に関する問い合わせ先

株式会社ソフィア 担当：近田・伊佐地・石黒

TEL：03-5574-7031 FAX：03-5574-7034 e-mail：bizdev@sofia-inc.com

東京都港区麻布十番1-2-3 プラスアストルビル8階 https://www.sofia-inc.com/