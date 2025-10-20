Capy株式会社、FIDOアライアンス主催セミナー「第3回 Around the Auth Meetup

Capy株式会社

Capy株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡田 満雄y） は、 2025年10月22日（水）に開催される FIDOアライアンス主催セミナー「第3回 Around the Auth Meetup ～今聞きたいここでしか聞けないパスキーの話～」 に登壇いたします。

本セミナーでは、技術顧問の松本 悦宜 および 事業開発部 事業統括の中畑 隆幸 が登壇し、 認証技術の最新動向や国内導入の課題、そしてCapyが描くパスワードレス認証の未来像について議論・発表を行います。

Capy登壇者

■ 松本 悦宜（Capy株式会社 技術顧問）

松本は、技術的な専門知見をもとに、Passkey（パスキー）の標準化動向やFIDO認証技術の最新トレンドを解説します。

また、企業環境での導入課題や実装上のポイントを、Yubico・Oktaなど他社専門家とともに議論。国内における認証技術の普及に向けた実務的視点を共有します。

登壇セッション

座談会「パスキーあれこれ、雑談する。」（16:05～16:35）

「企業環境でのパスキー利用についてQ&A」（17:20～17:50）

■ 中畑 隆幸（Capy株式会社 事業開発部 事業統括）

中畑は、企業向けに提供中のCapy認証ソリューションの特徴と導入メリットを紹介します。 特に「10万ユーザー対応」「月額8万円（期間限定）」といった具体的な導入条件を提示し、コストを抑えた形でFIDO準拠認証を導入する実践的アプローチを解説します。

登壇セッション

Lightning Talk「10万ユーザーまで対応！パスキーが月額8万円【期間限定】」（16:45～16:55）

イベント概要

日 程： 2025年10月22日（水）

時 間：15:30～19:00

受 付：15:30～16:00（当日は受付にてお名刺をお渡しください）

本 編：16:00～18:00

懇親会：18:00～19:00

会 場： 株式会社メルカリ オフィス（六本木ヒルズ森タワー 25F イベントスペース）

定 員： 70名（定員に達し次第受付を締め切ります）

参加費： 無料

主 催： パスキー有志の会

後 援： FIDOアライアンス

詳細・申込： https://3rd-arond-the-auth-passkeys.peatix.com/view

■Capy株式会社について

会社名：Capy株式会社

代表者：代表取締役社長 岡田 満雄

本社所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内２丁目２－１ 岸本ビルヂング 6階

設立：2017年8月

事業内容：不正ログイン対策ツール「Capyキャプチャ」の開発・提供、生体認証ソリューションの開発・提供、セキュリティコンサルティング

公式サイト：https://corp.capy.me/ja

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCm_0cmxYAkxez5lCScqV7zg

【本リリースに関するお問い合わせ先】

Capy株式会社 広報担当 Email: info@capy.me