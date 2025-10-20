ZUU Funders、16億円の新ファンド『ZUUターゲットファンド for SA投資事業有限責任組合』を組成

株式会社ZUU

株式会社ZUU（本社：東京都港区、代表：冨田 和成、以下「当社」）の連結子会社である、ZUU Funders株式会社（本社：東京都港区、代表：冨田 和成、以下「ZUU Funders」）は、新たに16億円の新ファンド『ZUUターゲットファンド for SA投資事業有限責任組合』を組成し、Space Aviation株式会社（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：保田 晃宏、以下「Space Aviation」）への投資を実施いたしました。

ファンド組成の背景と目的

当社は「機会格差を解消し、持続的に挑戦できる世界へ」というパーパスを掲げ、今後の日本経済を担う、30～50代の中小企業オーナー・経営者の挑戦を支援しています。

現在、中小企業は円安・物価高や金利上昇、人手不足など依然として厳しい状況に直面しています。しかし、雇用の7割を占める中小企業は、日本経済全体の成長に不可欠な存在です。

このような激変する環境において、中小企業が課題を乗り越え、持続的な成長を遂げるためには、経営者が適切に状況を判断し、対策を打つ「経営力」の向上が極めて重要です。

当社は、その「経営力」の中でも特に大きな課題として顕在化している「資金調達力」に注目し、ファンド組成という手段を通じて資金調達を支援することで、挑戦者の経営を大きくドライブさせることが可能だと考えています。

この支援を可能にするのが、『ZUU online』などの自社メディアで培った豊富な個人投資家基盤です。さらに、代表取締役 冨田を筆頭に、金融機関でプライベート・ウェルス業務に従事していた経験豊富な金融人材が多数在籍していることから、発行会社の個別の資金ニーズに柔軟に対応し、短期間での資金調達を実現することが可能です。

実際にZUUグループでは、デット・ファイナンス、エクイティ・ファイナンスを問わず、それぞれの企業の事業フェーズやニーズに沿った最適な資金調達を支援しており、デット・ファイナンスでは某不動産企業の27.4億円、エクイティファイナンスではSBCメディカルグループホールディングスの35億円やミツフジ株式会社の12.5億円の資金調達(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000246.000031688.html)を成功させるなど、企業の成長を多角的にご支援しています。

Space Aviationについて

Space Aviationは、「空の移動革命」を通じて社会課題解決を目指す革新的な企業です。ヘリコプターの利便性を最大限に活用した旅客輸送や遊覧飛行、そして航空機販売といった多角的な事業を展開しています。

<空を活用した社会課題の解決>

同社のヘリタクシーサービスは、交通の不便な地方と都市を結び、観光客の地方へのアクセスを劇的に改善することで、地域経済の活性化に貢献。その上、災害時には緊急支援基地として機能するなど、防災インフラとしての重要な役割も担っています。

創業6年で年間売上高36億円を達成し、ヘリコプター旅客輸送においては国内トップクラスの飛行実績を誇ります。北は北海道から南は沖縄まで、全国9ヶ所の拠点を結ぶ広範なネットワークを構築しています。

また、2030年頃に到来が予測される「空飛ぶクルマ」時代を見据え、既存の運航・整備基盤を次世代エアモビリティのインフラへの転用を推進しており、2023年には前澤友作氏が設立した前澤ファンドから10億円の資金調達に成功しています。

今回の16億円の資金調達では、更なる事業拡大と海外展開を視野に入れ、国内外での空の移動革命の牽引を目指します。

<Space Aviation概要>

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31688/table/249_1_547d14c003da968e44ae024133fe6b63.jpg?v=202510210555 ]

<ファンド概要>

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31688/table/249_2_7b63ba1a9869e092d134efe0e26ac02c.jpg?v=202510210555 ]

■代表取締役コメント

Space Aviation株式会社 代表取締役社長 保田 晃宏氏

当社の”空の自由な空間”を活用した新しい移動インフラの構築という事業モデルに共感し投資頂いた株式会社ZUU様及びLPの皆様に心から感謝申し上げます。今回の調達資金は、グローバル展開に向けたロールアップM&Aの実行資金として活用することを主目的としております。これにより、海外マーケットの獲得に加え、国内外の航空人材の育成及び交流や、整備体制の効率化、また次世代エアモビリティ（eVTOL等）を活用した新しい移動インフラ構築を目指して参ります。

ZUU Funders株式会社 代表取締役 冨田 和成

この度、「ZUUターゲットファンド for SA投資事業有限責任組合」を組成し、Space Aviation社を支援できることを大変嬉しく思います。同社は、ヘリコプターを用いた空の移動サービスを通じて、地方創生や防災インフラといった社会課題に貢献しており、その革新的な事業モデルは、今後さらに加速する「空の交通網」時代に不可欠な基盤となると確信しております。今回の投資を通じて、同社のさらなる成長を力強くサポートし、空の移動革命の実現に向けた支援を行ってまいります。

■ZUU Funders株式会社

設立：2019年4月

資本金：10百万円 ※2025年3月末時点

代表取締役：冨田 和成

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3－1麻布台ヒルズ 森JPタワー46階

事業内容：投資事業

■株式会社ZUU

設立：2013年4月2日

資本金：8億7900万円 ※2025年3月末時点

代表取締役：冨田 和成

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3－1麻布台ヒルズ 森JPタワー46階

コーポレートサイト：https://zuu.co.jp/

【事業内容】

フィンテック・プラットフォーム事業

インターネット広告事業

デジタルマーケティング支援事業

フィンテック・トランザクション事業

経営コンサルティング事業

資産運用コンサルティング事業

M&Aアドバイザリー事業

【運営サービス】

金融メディアプラットフォーム『ZUU online』：https://zuuonline.com/

個人投資家のための経済金融メディア『NET MONEY』:https://zuu.co.jp/media/

ビジネス情報メディア『経済界ウェブ』:https://net.keizaikai.co.jp/

メディアプラットフォームサービス『MP Cloud』：https://zuu.co.jp/service/mp-cloud/

経営コンサルティングサービス『PDCA Engineering「鬼速(R)︎ 」』：https://zuu.co.jp/onisoku-pdca/

ソーシャルレンディングサービス『COOL』： https://c8l.jp/

株式投資型クラウドファンディング『Unicorn』： https://unicorn-cf.com/

【本件に関するお問合せ先】

広報担当：pr@zuuonline.com