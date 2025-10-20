こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
実践女子大学 下田歌子記念女性総合研究所公開シンポジウム「女性だからこそ！金融・保険・不動産」を開催――金融リテラシーを、未来を切り開く″生きる力″として――
実践女子大学下田歌子記念女性総合研究所（所長：高橋桂子・生活科学部教授）は11月1日（土）に渋谷キャンパスで、公開シンポジウム「女性だからこそ！金融・保険・不動産」を開催します。近年注目を集める「金融リテラシー」をテーマに掲げ、大学生を中心に、自ら考え・判断し、社会と主体的に関わる力を育むことを目的としています。講演や卒業生によるパネルディスカッションを通じて、金融にあまり関心がない人を含め、来場者が「暮らしとお金」の多様な関わりを知り、自分らしい人生を選択するためのヒントや気づきを提供します。
■10周年記念シンポジウムに続く第２弾。より身近なテーマで展開
同研究所は2014年4月、実践女子学園下田歌子研究所として設立され、2018年4月には現名称へ改称。それに伴い、女性の生き方と社会との関わりを多角的に研究し、女性がよりよく生きるための知見を発信してきました。2023年には10周年記念シンポジウムを開催し、教育・社会・ジェンダーといった多様な視点から女性の可能性を考える場を創出しました。今回はその流れを受けた第2弾として「金融リテラシー」をテーマに、家庭科や公共で資産形成が取り上げられるようになった新学習指導要領の流れを踏まえた企画になっています。狙いは、女性を中心とした若い世代に「金融リテラシー＝生きる力」という新しい視点を提示することにあります。高橋桂子教授は、「金融について学ぶことは、単に資産運用のためではなく、自らの意思で判断し、社会をより良くしていく行動＝エージェンシーにつながっていくものです。学びを通じて、自らの意思で社会に働きかけることができる力を育んでほしい」と話しています。
■特別講演 学園理事長・木島葉子氏「まずは知ろう！暮らしを豊かにする金融リテラシー」
第一部では、アフラック生命保険株式会社の元取締役専務執行役員であり、実践女子学園理事長を務める木島葉子氏が、「まずは知ろう！暮らしを豊かにする金融リテラシー」と題して特別講演を行います。私たちは日々の買い物やキャッシュレス決済を通じて、知らず知らずのうちに「経済を動かしている存在」です。本講演では、クレジットカードの仕組みなど、身近なお金の流れを例に、お金と上手に付き合う力＝金融リテラシーの重要性を考えます。お金に関する知識を持つことは、家計を守るだけでなく、詐欺などのトラブルを防ぎ、主体的に行動する力にもつながります。木島氏は、自身の経験を交えながら、「知ることから始め、考え、行動する」ことの大切さを語ります。
■レポート報告：高橋教授「金融リテラシー×昇進意欲」、角本教授「資産形成と不動産」
続いて、金融経済教育推進機構（J-FLEC）の学校・教員支援研究会委員の高橋桂子教授（生活科学部）が「金融リテラシー×昇進意欲」と題して講演を行います。金融リテラシーに関する設問では、「正答」「誤答」「わからない」の三択が設定されていますが、女性は男性に比べて「わからない」を選択する割合が高い傾向にあります。同様の傾向は昇進意欲に関する質問項目でも確認されており、判断に対する確信度や自己評価の違いが意欲形成に影響を及ぼしている可能性が示唆されます。日本銀行の「金融リテラシー調査」では、金融知識の正答率と収入・資産額には正の相関がみられ、金融経済教育がキャリア意識や昇進意欲と関連していることがうかがえます。本シンポジウムでは、こうした知見を踏まえ、金融経済教育が女性のキャリア形成や主体的な生き方にどのように寄与し得るのかを考察します。