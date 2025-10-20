こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【弘前大学】サンライズ産業株式会社から寄附金目録を受贈 ― 附属図書館の資料整備等に充当
弘前大学（青森県弘前市／学長：福田眞作）はこのたび、貨物自動車運送事業会社のサンライズ産業株式会社（青森県弘前市／代表取締役：工藤博文）から寄附金の目録を受贈しました。同社からは令和6年度までの10年間にわたって寄附を受けており、さらに令和7年度からの10年間、継続的な支援を受けることとなりました。この寄附は、附属図書館の資料整備等に活用される予定になっています。
弘前大学は平成27年度から令和6年度までの10年間、サンライズ産業株式会社から毎年100万円の寄附を受けてきました。これは、大学附属図書館の資料整備に役立ててほしいという目的で贈られたもので、寄附者の意向を踏まえ、地域の課題解決に役立つ資料や、学生の希望する研究、学習、教養に資する資料の整備にこの寄附金を活用しています。
このたび同社から、令和7年度からの10年間にわたってさらなる継続的な支援の申し出があり、10月7日に弘前大学創立50周年記念会館で寄附金目録贈呈および感謝状の贈呈式を執り行いました。
当日は、同社代表取締役の工藤博文氏と専務取締役の小野十三宏氏が出席。弘前大学人文学部の卒業生である工藤代表取締役は「今日ある自分の姿も学生時代、教員や会計士を目指し、図書館で学んだことが大きかった」と挨拶し、同大の福田学長に寄附の目録を手渡しました。
これを受けて福田学長は「卒業生からのこういったご支援は大変嬉しい」と謝辞を述べ、工藤代表取締役に感謝状と記念品を贈呈しました。
同社の支援で整備された「サンライズ産業寄贈図書コーナー」は、図書館の中でも人気のあるコーナーとなっており、同大では今後も同社からの寄附金を資料整備等に活用していく予定です。
