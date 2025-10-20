案件市況動向レポート（2025年9月）：案件数が増加｜応募を1件以上受けた案件数も前月から増加しました

株式会社エル・ティー・エス

株式会社エル・ティー・エスの完全子会社である株式会社エル・ティー・エス リンク(本社：東京都港区、代表取締役社長：高倉 敏行／以下、LTSリンク)が提供するITビジネスマッチングサービス「アサインナビ」は、IT業界で人材調達・案件（取引先）開拓に取り組むすべての方々に向けて、市況感を把握するためのデータを提供しています。

この度「アサインナビ」が保有する、リアルな案件情報を分析し、「案件市況動向レポート（2025年9月）」を公開しましたので、その内容をご報告いたします。

▽本レポートのPDFデータは「アサインナビ」マイページから無料ダウンロードしていただけます。

https://assign-navi.jp/my

■案件市況動向レポート（2025年9月）ヘッドライン

全体として登録案件数は前月比で7％増加しました。

企業及びフリーランスから応募を受けた案件数が前月から増加（+17%）しました。

▼詳細を記載したフルレポートをPDFで提供しています。

※「アサインナビ」に無料登録していただけるとダウンロードできます。



■IT・コンサル業界で働くすべての方々に向けた、市況感を把握するためのデータ「案件市況動向レポート」



IT企業とフリーランスのコンサルタントやエンジニアが集い、リアルな案件・人材データをもとに、IT業界の価値ある出会いをナビゲートするビジネスマッチングのプラットフォーム「アサインナビ」が案件およびレジュメ（人材）データを「スキルカテゴリ×単価感」を軸に分析した市況情報です。



１.発注側企業：営業・人材調達担当の方



利用シーン

・顧客からの人材調達依頼に対して、適切な価格で提案する

・人材調達をする際に、必要なスキル・経験を持った人材に提案すべき適切な単価を知る



活用方法

各スキルカテゴリにおける「平均単価」と「前月からの変動率」を参考に、提案単価を決めましょう。

はじめに適切な予算感を顧客と共有した状態で、人材探しを「アサインナビ」でおこなうことで、調達の成功率が高まります。

また、人材調達を成功に導くために、本レポートで継続的に市況（人材側）の動きを把握しておきます。

単価の決定や、面談時における単価交渉にご活用ください。



２.受注側企業：営業担当の方



利用シーン

・自社社員を市場価格に合わせて、適切な単価で提案する



活用方法

要員提案の前に、本レポートで該当するスキルカテゴリにおける人材登録数と平均単価の変動を確認しましょう。

本レポートを引き合いに出して、市場価格を踏まえた「より正しい」単価での案件受注が可能になります。



※その他、様々な用途にご活用いただけます。

・社内で市場全体の人材登録数の変動と、平均単価を確認する。

・提示する（された）単価設定が適切かどうかを判断する。

・取引先との定期的なコミュニケーションのため、市況情報を共有する。

・市況（人材側）の最近の変化が期待通りかどうかを確認する。



■「アサインナビ」とは



「アサインナビ」は、リアルな案件・人材データをもとに、IT業界の価値ある出会いをナビゲートするビジネスマッチングのプラットフォームです。5,000社以上の企業と8,000名以上のフリーランスが集い、直接案件の受発注を行うことができます。



▼「アサインナビ」公式サイト

https://assign-navi.jp/(https://assign-navi.jp/)

日本最大級のITビジネスマッチングサービス「アサインナビ」

【株式会社エル・ティー・エス リンクについて】



IT事業者やプロフェッショナル人財をベースとしたプラットフォームを通じて、IT事業者やITを活用する企業の様々な課題解決を支援します。



プロフェッショナルハブ

プロフェッショナル人財による企業・自治体の課題解決支援サービス

https://professional-hub.jp/

アサインナビ

5,000社以上のIT事業者、8,000名以上のフリーランスが集う

日本最大級のマッチングプラットフォーム

https://assign-navi.jp/

サブスクリプションビジネス変革支援

契約管理・運用自動化ソリューション「AXLGEAR」の導入・活用を通した

サブスクリプションビジネス変革支援サービス

https://subsc.lts-link.com/

研修・トレーニング

事業変革を支える“人財”を育てる研修・トレーニングサービス

https://training.lts-link.com/

その他にもIT業界の成長を支援するコミュニティの運営など

様々なサービスを展開しております。

詳細は下記の事業紹介のページをご覧ください。

事業紹介： https://lts-link.com/service/



【株式会社エル・ティー・エス リンク】



代表者： 代表取締役 高倉 敏行

設立 ： 2008年3月

資本金： 3,000万円

所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービル14F

URL ： https://lts-link.com/



※株式会社エル・ティー・エス リンクは、株式会社エル・ティー・エスのグループ会社です。



【株式会社エル・ティー・エスについて】



東京証券取引所 プライム市場（証券コード：6560）

URL ：https://lt-s.jp/