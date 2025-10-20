NINE JAPAN、独自技術「NR機器」の導入店舗数が400店舗を突破

NINE JAPAN株式会社

美容機器・化粧品の開発・販売を手掛けるNINE JAPAN株式会社（所在地：東京都／代表取締役：大園巧）は、独自技術を搭載した美容機器「NRシリーズ」の導入店舗数が2025年、400店舗を突破したことをお知らせいたします。

400店舗突破の背景と成果



NR機器は2021年に導入以来、日本全国および海外のサロンに普及し続け、急速に導入数を拡大しています。導入サロンからは以下の成果が報告されています。



・導入後の売上が2倍以上に

・増加契約率100％を達成したケースも存在

・物販売上の比率が大幅に上昇

2023年には300店舗を突破し、2025年には400店舗へと到達。前年比でも大幅な成長を実現しています。

お客様の声と施術効果

施術を受けたお客様からは、以下のような具体的な効果が報告されています。

・2～3カップ程度のバストアップの変化実感

・ボディラインが整ったことで「姿勢が良く見える」「服を着たときの印象が変わった」という感想も多く寄せられています

・痛みを伴わない安心の施術

・半年以上の継続で効果が持続しやすい傾向技術力と業界での評価



NR機器は、HIFUやEMSといった従来技術とは異なる独自アプローチを採用し、安全性と効果の両立を実現しています。

その成果は業界内でも高く評価され、

・2022年「結果出し美容機器部門」

・受賞2023年「製品開発大賞」受賞

など、複数のアワードを獲得しています。

エステサロン経営支援プログラム「NINE CAMP」

NINE JAPANは、NR機器の提供にとどまらず、

導入サロンの経営支援を目的とした独自プログラム「NINE CAMP」を毎月開催しています。

経営理念研修・物販研修・顧客満足度向上プログラムを無料で提供全国各地から毎月限定15名のオーナーが参加「諦めかけていたサロン経営が軌道に乗った」「売上が3倍になった」といった声が多数寄せられています。

今後の展望

NINE JAPANは、2027年までに国内導入500店舗の達成を目指し、海外市場での展開も本格化させてまいります。今後もNR機器を通じて、サロンの収益改善と顧客満足度向上の両立を実現してまいります。

NINE JAPANが大切にする想い

～人の美しさには無限の可能性がある～

美と健康を通じて、多くのお客様へ感動を届けたい。

私たちは、美容の「可能性は無限にある」と信じています。

NINE JAPANは、その信念のもと、

技術・製品・サロン支援のすべてを通して、

関わるすべての方の未来を、

希望に満ちた人生へと「一新」することを使命としています。

【会社概要】

会社名：NINE JAPAN株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷4丁目2-12 Edge南青山1F

設立：2016年11月1日

代表者：代表取締役 大園 巧

事業内容：美容機械販売／経営コンサルタント／スクール事業

電話番号：03-6452-4699

Webサイト：https://ninejapan.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

NINE JAPAN株式会社 広報担当

TEL：03-6452-4699

E-mail：ninejapan.kouhou@unlimited9.co.jp