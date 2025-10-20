「クロワッサン」、D.LEAGUEプロダンスチーム「dip BATTLES」への応援を継続

株式会社on the bakery

ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を提供する株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）は、プロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦するプロチーム「dip BATTLES（ディップ バトルズ）」への応援（スポンサー）を本年も継続することをお知らせします。D.LEAGUEは日本発のプロダンスリーグで、公式アプリや配信を通じて盛り上がりを見せるスポーツ・エンタメコンテンツです。

「dip BATTLES」の公式サイトには、同チームの紹介やスケジュール、サポーター向け情報が掲載されており、SPONSOR欄には当社サイトへのリンクも掲出されています。当社は今後もチームとファンをつなぐ「楽しい体験づくり」を支援してまいります。

応援継続の背景

当社は「世の中のマーケティングをワクワクするものに」を掲げ、ユーザー参加型体験を生む「クロワッサン」を提供してきました。スポーツやダンスといったライブエンタメ領域では、ファンの熱量をそのまま行動につなげる「参加のきっかけ」が重要です。当社は引き続き、試合やイベントの現場・オンライン双方で、ファンが能動的に関与できる仕掛けを広げていきます。

スポーツ／「推し活」での主な活用イメージ

※本リリースは応援継続のご案内であり、個別施策の実施可否・時期・詳細は都度調整となります。

「クロワッサン」について

- オンラインガチャで来場／視聴を促進：試合前の「運試し」で限定ノベルティ引換券やサイン入りグッズ抽選などを提供し、来場・配信視聴を後押し- 「推しメン診断」でコミュニティを活性化：診断結果をSNSシェア→ファン同士の交流を可視化、公式LINEや各種フォロー導線で接点拡大- 応援投票・アンケートで参加体験を設計：ベストパフォーマンス投票や次回企画アンケートで継続的な関与を創出（データは施策改善に活用）

「クロワッサン」は、誰でも簡単に「遊べる」ガチャ・診断・アンケートをノーコードで作成し、SNS／公式サイト／会場サイネージなどに展開できるマーケティングツールです。機能紹介や事例は公式サイトをご覧ください。

代表コメント

クロワッサンの詳細はこちらから :https://lp.croissant.buzz/

株式会社on the bakery 代表取締役 井戸 裕哉（いど ひろや）

「dip BATTLES の皆さんが体現する挑戦の連続は、プロダクト開発に取り組む私たちの姿勢とも重なります。『クロワッサン』は、ファンの皆さまの推し活にもっとワクワクを届けるための道具です。応援の輪がさらに広がるよう、引き続きご一緒できることを嬉しく思います。」

「dip BATTLES」について

dip BATTLES（ディップ バトルズ）は、D.LEAGUEに参戦するプロダンスチーム。公式サイトや各種SNSでは、最新スケジュールや活動情報を発信しています。

公式サイト：https://www.dip-battles.com/

お問い合わせ（導入のご相談）

スポーツチーム・イベント主催者・スポンサー企業の皆さまへ。「クロワッサン」を活用したオンラインガチャ／診断／投票・アンケートの導入相談は、以下よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム（クロワッサン公式）：https://lp.croissant.buzz/contact/

報道関係・取材窓口：satou@onthebakery.co.jp

※本プレスリリースはスポンサー継続のご報告であり、契約条件・金額等の詳細は開示しておりません。

※記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

株式会社on the bakeryについて



当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/