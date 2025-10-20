PayPayポイント最大5,656円分が当たる！先着1,000名にもれなく当たるプレゼントも！「コロコロでゴロッとポイントバックキャンペーン」
株式会社ニトムズ
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1499/table/435_2_830d334f5575b5a0ede023e8f9026e6a.jpg?v=202510200955 ]
対象製品一例「コロコロ フロアクリン S」
対象製品一例「コロコロ ハイグレード SC 強接着 S」
対象製品一例「スペアテープ コロコロ
スタンダードスカットカット 60周 3巻入」
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/1499/table/435_3_0e3c0c0a78fccf41d95799008b3e5b4f.jpg?v=202510200955 ]
株式会社ニトムズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：右近敦嗣）は、2025年10月20日（月）から2026年1月18日（日）まで、「コロコロでゴロッとポイントバックキャンペーン」と題し、対象製品のご購入とアンケートに回答した方の中から抽選で、最大5,656円のPayPayポイントが当たるキャンペーンと、アンケートに回答した方の中から抽選で560円のPayPayポイントが当たるキャンペーンを同時に実施いたします。
キャンペーン概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1499/table/435_1_25c9128a52ba64b10bc759d70c736070.jpg?v=202510200955 ]
コロコロを買って応募コース
対象製品の購入とアンケート回答で、PayPayポイントが最大5,656円当たる！
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1499/table/435_2_830d334f5575b5a0ede023e8f9026e6a.jpg?v=202510200955 ]
対象製品一例「コロコロ フロアクリン S」
対象製品一例「コロコロ ハイグレード SC 強接着 S」
対象製品一例「スペアテープ コロコロ
スタンダードスカットカット 60周 3巻入」
アンケートに答えて応募コース
アンケート回答で、560円分のPayPayポイントが当たる！
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/1499/table/435_3_0e3c0c0a78fccf41d95799008b3e5b4f.jpg?v=202510200955 ]
会社概要
会社名 株式会社ニトムズ
設立 1975年4月1日
本社住所 東京都品川区東品川4丁目12番4号 品川シーサイドパークタワー7階
代表者 代表取締役社長 右近敦嗣
資本金 1億6,000万円（2025年4月1日現在）
従業員数 367名（2025年4月1日現在）
URL https://www.nitoms.com/
事業内容 日用家庭用品、文具、医療・ヘルスケア製品などの企画・製造・加工・販売及び輸出入、小売店の運営
株式会社ニトムズは、日東電工株式会社（Nitto）のグループ会社です。