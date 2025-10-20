Apple Watchが当たる？「ゴールデンコンセプト」から、新作「CRYSTAL BLACK EDITION」登場。購入者限定のミステリーボックス企画を開催。
高級 Apple Watchケースブランド「GOLDEN CONCEPT(ゴールデンコンセプト)」のクリスタルエディションから「CRYSTAL BLACK EDITION」が登場。さらに最新モデルを対象にした企画「MYSTERY BOX」を開催中。
本企画では、10月31日までに最新モデルをご注文いただいたお客様の中から
・Apple Watch Series 11（46mm）本体
・Apple Watch Ultra 3（49mm）本体
を、抽選で２名様にApple Watchケースとセットでお届けいたします。
なお、本企画の商品はお届けまで中身がわからないミステリーボックス仕様となっており、10月31日（金）にすべてのお客様へ発送いたします。
「ボックスを開けたら最新Apple Watchが入っているかもしれない.....」そんなラグジュアリーなサプライズを、どうぞお楽しみください。
※表参道店で購入されたお客様も、商品は10月31日の発送となります。あらかじめご了承ください。
付け替えベルトをセットでご用意
本コレクションをご購入のお客様には、付属品として付け替え用のクリアベルト「Frosty Transparent」をお付けいたします。
ブラックベルトは高級感のある印象を、クリアベルトはスポーティーで透明感のある雰囲気を楽しめます。気分やスタイルに合わせて付け替えてお使いいただけます。
CRYSTAL ROSE BLACK
CRYSTAL STEEL BLACK
CRYSTAL BLACK EDITION
透明感のあるクリアケースにブラックストラップを組み合わせ、モダンで引き締まった印象を演出します。ケースには、「ROSE GOLD」と「SILVER」の2カラーをラインアップ。
Apple Watch Ultra 1・2・3（49mm）および Apple Watch Series 10・11（46mm）に対応し、クリアとブラックが織りなすコントラストが、GOLDEN CONCEPTらしい高級感あふれる美しさを際立たせます。
日本限定30本
「CRYSTAL BLACK EDITION」は、ROSE GOLD・SILVERの2色展開で、46mmケース・49mmケースそれぞれ30本の数量限定モデルです。
数量に達し次第、販売を終了いたします。予めご了承ください。
MYSTERY BOX
ミステリーボックスならではの、開ける瞬間まで続く高揚感。その特別な"開封体験”を通して、贅沢なサプライズをお楽しみいただけます。
ボックスを開けたその時、Apple Watch本体が入っているかもしれないーーそんな期待とともにお届けいたします。
CRYSTAL BLACK EDITION
CRYSTAL ROSE BLACK
CRYSTAL STEEL BLACK
コレクション：RSTRIII46 - CRYSTAL ROSE BLACK,CRYSTAL STEEL BLACK
販売価格：165,000円（税込）
互換性：アップルウォッチ 10,11 -46MM
ケース：ナイロン、316Lステンレススチール
ケースサイズ：51mmx53mm
防水：Apple WATCHの防水性に準ずる
ストラップ：FKMラバーストラップ、展開式バックル
重量：84.4グラム（Apple Watch本体含まない）
付属品：取扱説明書、時計BOX、付け替え用クリアストラップ
CRYSTAL ROSE BLACK
CRYSTAL STEEL BLACK
コレクション：RSTRIII49 - CRYSTAL ROSE BLACK,CRYSTAL STEEL BLACK
販売価格：176,000円（税込）
互換性：アップルウォッチULTRA/ULTRA2/ULTRA3 - 49MM
ケース：ナイロン、316Lステンレススチール
ケースサイズ：52,9 mm x 45,6 mm
防水：Apple WATCHの防水性に準ずる
ストラップ：FKMラバーストラップ、展開式バックル
重量：138.5グラム（Apple Watch本体含まない）
付属品：取扱説明書、時計BOX、付け替え用クリアストラップ
キャンペーン概要
対象店舗
・ゴールデンコンセプト日本公式オンラインストア
・ゴールデンコンセプト表参道店
開催期間
2025年10月17日（金）～10月31日（金）12:00まで
※ Apple Watch本体は新品・未使用品となります。
※ 本企画の内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。
キャンペーン特設ページはこちら
https://goldenconcept.jp/collections/mystery-box
GOLDEN CONCEPT(ゴールデン コンセプト)について
2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。
公式HP：https://goldenconcept.jp
インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/GoldenConcept/ (https://www.instagram.com/GoldenConcept/)
（日本）https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn/