舞台は有名行列店！ 『神の雫』原作者が贈る”食レポバトル漫画”『フーディーズ』第1巻、本日10月20日(月)発売！

株式会社講談社

講談社「コミックDAYS」で連載中の『フーディーズ』第1巻が、10月20日(月)に発売となります。

【あらすじ】

伝説の料理人の孫・頂拓味(いただき・たくみ)vs. 因縁の息子・神喰海(かみじき・かい)。No.1フードレビューサイトを作るため、神の舌を持つ美食家(フーディー)に、自社サイトにだけ、最高に美味い「食レポ」を書いてほしい……。個性的なフーディーを味方に付けるため、拓味と海の熾烈なバトルが幕を開ける！

「神の雫」×少年マンガ風バトル×SHOKICHIのコンビネーションで、かつてない新テイスト！！

■激旨ポイント１.

原作は、大ベストセラーのワイン漫画『神の雫』や『金田一少年の事件簿』で知られる、亜樹直(＝樹林伸)。漫画界の大御所が満を持して、フードドラマを繰り出します。

■激旨ポイント２.

”少年マンガ風の味付けで描く、実名店を舞台にした食レポバトル”という、グルメ漫画ジャンルのかつてない新テイスト！

■激旨ポイント３.

自身で食イベントを立ち上げるほどの本格フーディー・EXILE SHOKICHI(ショーキチ)が、お店やメニュー選びなどで全面協力！ SHOKICHIが太鼓判を押す美食店のみを取材、作品に登場いただきました。

真剣にゲラをチェックするSHOKICHI。「念願のマンガ作りに関われて、めちゃうれしいです！」とのこと。

■『フーディーズ』は「コミックDAYS」にて湯気アツアツに連載中！

https://comic-days.com/episode/2550912965979479118

【書誌情報】

『フーディーズ』第1巻

漫画：中西淳／原作：亜樹直／原案・取材協力：ショーキチ

2025年10月20日(月)発売

定価：792円(税込)