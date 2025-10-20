採択実績のあるVUILDの提案　本気で１００億円企業を目指して見ませんか！！

株式会社VUILD management

株式会社VUILD management (所在地：神奈川県川崎市、代表取締役：秋吉 正一)は、100億円企業実現を本気で支援しています。当社支援の株式会社徹工業（埼玉県、製造業）が【第1回中小企業成長化補助金】に採択されました！！全国で207件 採択率16.3%の狭き門を突破!!しかも補助金も上限の5億円獲得です。採択支援実績がある当社だからこそできる【超難関補助金 採択の秘訣とポイント】を伝授します。本気で100億円企業を目指す企業の経営者の方必見です。

日本経済活性化の為に100億円企業を如何に増やすかが鍵

大企業が6%以上の上昇を実現している一方、中小企業で6%以上を実現できるのは僅か９%。と大企業と中堅・中小企業の格差は拡大しています。

物価高を上回る賃上げ実現の為に、又日本経済を活性化する為には、100億円企業予備軍（売上10億円～100億円未満）から如何にして１００億円企業を増やすかが鍵です。

中小企業336万者の内100億円企業は僅か4500者であり、100億円企業予備軍（売上10億円～100億円未満）は9.1万者（全体の2.7％）ありこの予備軍から100億円企業を増やすことが日本経済の活性化の為に必要なのです。

経済産業省資料より引用

１０億円企業が３０億円企業へ、３０億円企業が５０億円企業へ本気で成長発展させない限り優秀な人財は確保できなく、社員の物心両面の幸せの為の物価高を上回る賃上げができないのです。

政府は本気で100億円企業へ成長発展を加速させる為の政策を打ち出しました。

令和6年補正予算（3000億円以上）による大型補助金・支援策です。

政府もようやく本気です。

補助金上限額50億円の【大規模成長投資補助金】もありますが、その中でお勧めなのが 売上高10億円～100億円未満の100億円企業を目指す成長志向企業が対象である【中小企業成長加速化補助金】です。１億円以上設備投資で補助金上限額は5億円（補助率は1/２） のありがたい補助金です。令和7年補正予算でも大型支援策を発表しており、今後も年2回の公募があります。

国が協力に後押しする補助金５億円の【中小企業成長化補助金】を挑戦すべきです。

国が本気な今、社長の本気が今必要なのです！！

物価高を上回る賃上げ実現の為には社長の本気が必要なのです。

物価高を上回る賃上げ実現は 社員の物心両面の幸せの為に必要なのです。

物価高を上回る賃上げ実現は 優秀な人財を確保する為にも必要です。

しかしながら、ありがたい補助金ですが採択獲得は簡単ではありません。 採択率はわずか15%です。

100人が申請しても通るのはたったの15人。

つまり「誰でも通る簡単な制度」ではなく、入念な準備と明確な戦略がなければ突破はできません。だからこそ、採択された企業には大きな信頼とチャンスが約束されています。

残りの85人は落選してしまうのが現実です。下記は経産省ホームページ（１００億企業成長ポータル）から製造業のみ抽出し独自に集計したものであるが製造業の採択率は極端に低い。

経産省ホームページの下記ホームページから採択者企業を確認できます。エクセルから県別に選択

https://growth-100-oku.smrj.go.jp/info/info250919.html(https://growth-100-oku.smrj.go.jp/info/info250919.html)

採択支援実績がある当社だからこそ伝授できる 【超難関補助金 採択の秘訣とポイント】

今回の【第1回中小企業成長化補助金】で採択企業の株式会社徹工業（埼玉県、古屋徹社長）は、これまでの４工場から5000坪の新工場に集約し最先端設備である６mベンディングマシンを導入し総額２０億円（土地込み）を超える経営資源を投入しても費用対効果ROIは２０％以上の成長計画です。

01218-00.pdf

これまでの他の補助金（事業再構築補助金、ものづくり補助金等）は申請書だけで審査でしたが、今回の補助金は第2次審査で社長によるプレゼンがあり、物価高を上回る賃上げ実現及び地域活性化の為の「社長の熱い想い及び本気度」が審査されます。

その第2次審査へ進める企業も２０％以下（当社推定）であり、大規模設備投資による費用対効果は妥当か、労働生産性年平均成長率等が賃上げの為に充分かだけでなく算出根拠及び整合性が厳しくチェックされます。下記は事務局から公表の重要指標ですが、当社支援企業は採択企業平均値以上でした。

採択実績のある当社に先ずはご相談下さい。

VUILDは30億円、50億円、100億円への成長をカラーで見えるよう成長計画構築を本気で支援します。本気で１００億円企業を目指す企業の経営者の方先ずは個別相談を申込下さい。

【中小企業成長化補助金】の採択率は５％程度と極端に低いものであり、この難関を突破する為には、企業内の経営企画部等の優秀人財以外に、外部専門家の支援、特に強固な大型投資事業計画の構築の多くの経験と実績がある「経営のプロ」の支援指導を受けることが重要です。

VUILD 代表秋吉は大手石油会社時代(東燃ゼネラル、現ENEOS）に、500億円の最先端設備を含む数十億規模のプロジェクト従事し本社の企画部で製油所からの設備投資計画に対し、妥当性実現性ある収益性計画及び投資対効果を追求し予算決定等の経験と実績だけでなく、外資の日本法人社長も歴任し自動車部品１次下請け企業を経営者として再建させた社長経験者であります。又経営コンサルタントとして事業再構築補助金に採択支援6千万円2件を含む8件採択等の妥当性ある実現性ある強固な成長投資計画書をできる「経営のプロ」です。VUILD代表の秋吉以外に中小企業診断士、米国公認会計士（CPA）、行政書士、博士号保有者等からなる【プロ集団】が支援します。

是非『本気に１００億円企業を目指す』お手伝いをさせて下さい。

先ずは下記より個別相談会を申込ください。別途【超難関補助金 採択の秘訣とポイント】の資料をお送りさせて頂きます。

先ずはご相談を

https://vuild-mg-lp.com/#contact

オンライン説明会開催決定 【超難関補助金 採択の秘訣とポイント】を伝授

下記日時にてオンライン説明会を開催します。都合の良い日時を選択の上申込下さい。

１. １０月３０日（木）１４時から１５時

２. １１月４日（火）１４時から１５時

３. １１月５日（水）１４時から１５時

対象者：本気に１００億円企業を目指す企業の経営者・経営陣・経営企画社長室責任者

その前後で個別相談会を開催します。

先ずは https://vuild-mg-lp.com/#contact

で申し込みください。

従業員が誇りを持てる会社へ。賃上げも成長も“実現する未来”を共に！【100億円企業への挑戦】