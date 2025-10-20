大貫妙子、デビュー50周年記念コンサート映像作品『ピーターと仲間たち 2024』Blu-ray／DVDリリース決定

日本コロムビア株式会社

大貫妙子のデビュー50周年アニバーサリー企画の一環として、コンサート映像作品『ピーターと仲間たち 2024』が、2025年11月21日（金）にBlu-rayとDVDで発売される。



本作は、2024年夏に東京・EXシアター六本木で開催された同名公演を収録したもの。

80～90年代のエレクトロニック・サウンドを多用した楽曲群を中心に構成され、坂本龍一編曲で知られる「ピーターラビットとわたし」「CARNAVAL」など、長年ライブ再現が難しかった楽曲の貴重なパフォーマンスが収められている。





さらに、LPやCDには収録されなかったインストゥルメンタル曲「カイエ」や、大貫自身による貴重なMCもフル収録。オリジナルのプログラミングを忠実に再現したサウンドと、一流ミュージシャンの生演奏が織りなす極上のステージが、映像で鮮やかに蘇る。往年のファンはもちろん、新たに彼女の音楽に触れるリスナーにとっても必見の内容。あの夜の感動が蘇る-永久保存版の一本だ。Blu-ray／DVD『ピーターと仲間たち 2024』2025年11月21日（金）発売Blu-ray 品番：COXA-1400 価格：7,700円（税込）

DVD2枚組 品番：COBA-7490-1 価格：6,600円（税込）

ご購入はこちらから（Blu-ray）

https://OnukiTaeko.lnk.to/PeterandFriendsBL



出演：大貫妙子（Vo）フェビアン・レザ・パネ（Pf）鈴木正人（B）坂田学（Dr）伏見蛍（G）網守将平（Key）toshi808（Seq）

収録日：2024年7月9日

会場：東京・EXシアター六本木



01 カイエ

02 LULU

03 ピーターラビットとわたし

04 テディ・ベア

05 ぼくの叔父さん

06 朝のパレット

07 Volcano

08 幻惑

09 PATIO〈中庭〉

10 Rain

11 Mon doux Soleil

12 Happy-go-Lucky

13 ふたりの星をさがそう

14 CARNAVAL

15 宇宙(コスモス)みつけた

16 色彩都市

encore

17 ベジタブル

18 地下鉄のザジ





大貫妙子 / ピーターラビットとわたし from 『ピーターと仲間たち 2024』

https://www.youtube.com/watch?v=k880-Z3XODE



■大貫妙子 コンサート2025 ＜Celebrating 50 Years＞

2025年11月22日（土） 昭和女子大学 人見記念講堂

OPEN 16:45 START 17:30

出演：大貫妙子

バンド：フェビアン・レザ・パネ（Pf）鈴木正人（B）坂田学（Dr）伏見蛍（G）網守将平（Key）toshi808（Seq）

ゲスト：クリス・パーカー、佐橋佳幸、ハナレグミ、青葉市子



■LA公演：City Pop Waves: Taeko Onuki Live In L.A. Presented By Live Nation

2026年 2月7日（土）The Wiltern

チケット受付: https://www.ticketmaster.com/taeko-onuki-tickets/artist/3803204



◆大貫妙子プロフィール

シンガーソングライター。東京生まれ。

1973年、山下達郎らとシュガー・ベイブを結成。75年にアルバム『SONGS』をリリース、76年に解散。同年『Grey Skies』でソロ・デビュー。現在までに27枚のオリジナル・アルバムをリリースしている。

1987年サントリーホールでのコンサート以降、バンド編成と弦のカルテットを中心としたアコースティックのライブを並行して行う。近年はオーケストラとの共演からコンピューターを使用した公演まで、多様なスタイルでのコンサートを展開している。

著作では、エッセイ集『私の暮らしかた』(新潮社、13年)ほか多数出版。

CM・映画・TV・ゲーム音楽関連作品も多く、映画「Shall we ダンス?」(監督：周防正行、96年)のメイン・テーマ、「東京日和」の音楽プロデュース(監督:竹中直人、98年/第21回日本アカデミー賞最優秀音楽賞受賞)ほか数多くのサウンドトラックを手がける。

公式サイト： https://onukitaeko.jp/

レーベルサイト： https://columbia.jp/artist-info/onukitaeko/

公式Lit.Link： https://lit.link/taekoonuki