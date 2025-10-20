大貫妙子、デビュー50周年記念コンサート映像作品『ピーターと仲間たち 2024』Blu-ray／DVDリリース決定
大貫妙子のデビュー50周年アニバーサリー企画の一環として、コンサート映像作品『ピーターと仲間たち 2024』が、2025年11月21日（金）にBlu-rayとDVDで発売される。
本作は、2024年夏に東京・EXシアター六本木で開催された同名公演を収録したもの。
80～90年代のエレクトロニック・サウンドを多用した楽曲群を中心に構成され、坂本龍一編曲で知られる「ピーターラビットとわたし」「CARNAVAL」など、長年ライブ再現が難しかった楽曲の貴重なパフォーマンスが収められている。
往年のファンはもちろん、新たに彼女の音楽に触れるリスナーにとっても必見の内容。あの夜の感動が蘇る-永久保存版の一本だ。
Blu-ray／DVD『ピーターと仲間たち 2024』
2025年11月21日（金）発売
Blu-ray 品番：COXA-1400 価格：7,700円（税込）
DVD2枚組 品番：COBA-7490-1 価格：6,600円（税込）
ご購入はこちらから（Blu-ray）
https://OnukiTaeko.lnk.to/PeterandFriendsBL
出演：大貫妙子（Vo）フェビアン・レザ・パネ（Pf）鈴木正人（B）坂田学（Dr）伏見蛍（G）網守将平（Key）toshi808（Seq）
収録日：2024年7月9日
会場：東京・EXシアター六本木
01 カイエ
02 LULU
03 ピーターラビットとわたし
04 テディ・ベア
05 ぼくの叔父さん
06 朝のパレット
07 Volcano
08 幻惑
09 PATIO〈中庭〉
10 Rain
11 Mon doux Soleil
12 Happy-go-Lucky
13 ふたりの星をさがそう
14 CARNAVAL
15 宇宙(コスモス)みつけた
16 色彩都市
encore
17 ベジタブル
18 地下鉄のザジ
大貫妙子 / ピーターラビットとわたし from 『ピーターと仲間たち 2024』
https://www.youtube.com/watch?v=k880-Z3XODE
■大貫妙子 コンサート2025 ＜Celebrating 50 Years＞
2025年11月22日（土） 昭和女子大学 人見記念講堂
OPEN 16:45 START 17:30
出演：大貫妙子
バンド：フェビアン・レザ・パネ（Pf）鈴木正人（B）坂田学（Dr）伏見蛍（G）網守将平（Key）toshi808（Seq）
ゲスト：クリス・パーカー、佐橋佳幸、ハナレグミ、青葉市子
■LA公演：City Pop Waves: Taeko Onuki Live In L.A. Presented By Live Nation
2026年 2月7日（土）The Wiltern
チケット受付: https://www.ticketmaster.com/taeko-onuki-tickets/artist/3803204
◆大貫妙子プロフィール
シンガーソングライター。東京生まれ。
1973年、山下達郎らとシュガー・ベイブを結成。75年にアルバム『SONGS』をリリース、76年に解散。同年『Grey Skies』でソロ・デビュー。現在までに27枚のオリジナル・アルバムをリリースしている。
1987年サントリーホールでのコンサート以降、バンド編成と弦のカルテットを中心としたアコースティックのライブを並行して行う。近年はオーケストラとの共演からコンピューターを使用した公演まで、多様なスタイルでのコンサートを展開している。
著作では、エッセイ集『私の暮らしかた』(新潮社、13年)ほか多数出版。
CM・映画・TV・ゲーム音楽関連作品も多く、映画「Shall we ダンス?」(監督：周防正行、96年)のメイン・テーマ、「東京日和」の音楽プロデュース(監督:竹中直人、98年/第21回日本アカデミー賞最優秀音楽賞受賞)ほか数多くのサウンドトラックを手がける。
公式サイト： https://onukitaeko.jp/
レーベルサイト： https://columbia.jp/artist-info/onukitaeko/
公式Lit.Link： https://lit.link/taekoonuki