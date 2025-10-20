【パンクを防いでホースの寿命が約2倍になる！？】ホースのプロが開発「キンクガード」を標準装備した家庭用洗浄機ホースが10月新発売

中部高圧ホース株式会社

洗浄部材の製造販売を行っている国内最大手メーカー中部高圧ホース株式会社（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役 佐々木博己）は、パンクリスクを大幅に軽減する新商品「キンクガード」を標準装備した改良版「ライトグレーホース」の販売を開始しました。

独自開発のワンタッチ接続機構や実用新案登録のスイベルジョイントと組み合わせることで、家庭での高圧洗浄作業における準備・片付けの手間を削減し、作業効率を飛躍的に向上させます。





ホース屋本店: https://shop.hose.co.jp/view/item/000000000782(https://shop.hose.co.jp/view/item/000000000782)■ 開発の背景：

ホースの弱点「キンク（折れ）」を克服する新商品「キンクガード」

家庭用高圧洗浄機ホースで最も多い故障原因の一つが、ホースの根元部分の折れ（キンク）によるパンクです。この問題を解決するため、当社は新たに「キンクガード」を開発し、既存の「ライトグレーホース」に標準装備しました。これにより、ホース根元への負担が大幅に軽減され、耐久性が向上。ユーザーはパンクのリスクを気にすることなく、安心して洗浄作業に集中できます。

■製品の特徴：

・利便性を追求した多彩な機能

改良版「ライトグレーホース」は、利便性を極限まで高めるための機能を多数搭載しています。

・驚くほど簡単なワンタッチ脱着

冬場の水抜きなど、面倒だったホースの脱着作業をワンタッチで行えます。

・連結アダプター不要のスマートな延長

ホース同士を直接連結できるため、段差に引っかかりやすい連結アダプターが不要です。スマートかつトラブルレスな延長を実現します。

・メーカーの垣根を越えたホース・洗浄ガンの共有

ケルヒャーとリョービなど、接続規格の違う洗浄機でも「ワンタッチ接続Nカプラ変換（別売）」を用意すれば、1本のホースや対応洗浄ガンを共有可能。機材の管理をシンプルにします。

※ケルヒャークイックコネクト用変換カプラは製品に付属します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rSWCqiU1qUQ ]

■ ホース本体の品質：

・プロの知見を活かした特注設計

ホース本体は国内メーカーに特注したオリジナル品です。軽量樹脂製でありながら、巻きグセがなく、しなやかでねじれにくい特性を持ち、抜群の取り回しやすさを実現しました。コンクリート等で引きずっても跡が残りにくく、洗車にも最適です。



■ 実用新案登録「コンパクトスイベルジョイント」

変換カプラに内蔵されたスイベルジョイントは、実用新案・意匠登録済み。圧力がかかった状態でもホースのねじれをスムーズに解消し、作業のストレスを軽減します。



実用新案登録：第3250195号

意匠登録：第1798541号



■ 製品概要

製品名： キンクガード付きライトグレーホースシリーズ

発売日： 2025年10月発売中

適合機種： ケルヒャー家庭用洗浄機 Kシリーズ（K5, K4, K3, K2）のクイックコネクト接続機種

※リール付き旧K5モデル、手回しネジ接続モデルには非対応

耐熱温度：40℃

重量：68g/m

サイズ：内径5.0mm / 外径10.5mm

販売サイト：https://shop.hose.co.jp/view/item/000000000782(https://shop.hose.co.jp/view/item/000000000782)

ホース屋本店: https://shop.hose.co.jp/(https://shop.hose.co.jp/)

ホース屋ヤフー店: https://store.shopping.yahoo.co.jp/hose6113/(https://store.shopping.yahoo.co.jp/hose6113/search.html?aq=&oq=&p=l03-nc2-ckqs&storeid=hose6113&sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-stsch-msschbt)

ホース屋楽天市場店: https://item.rakuten.co.jp/auc-hoseya/l03-nc2-ckqs/



■ 中部高圧ホース株式会社について

中部高圧ホース株式会社は、高圧洗浄機用のホースや関連部品を取り扱う専門企業です。BtoBでの長年の経験と知識を活かし、プロ品質の洗浄部材を一般のお客様にも提供するECサイト「ホース屋」を運営。現場の「あったらいいな」を形にする製品開発で、お客様の洗浄作業をサポートします。



【会社概要】

社名：中部高圧ホース株式会社

所在地：愛知県名古屋市中川区好本町1-24

代表取締役：佐々木博己

設立：2000年8月

事業内容：高圧ホースおよび洗浄関連部材の販売



【本リリースに関するお問い合わせ先】

中部高圧ホース株式会社

担当：早川

TEL：052-365-6113

e-mail：support@hose.co.jp

