【琴平町】「一生に一度」から「何度でも」へ！「琴平町DAO」始動

2025年9月29日、香川県仲多度郡琴平町で地域コミュニティ「琴平町DAO」が一般公開されました。このプロジェクトを立ち上げたのは、琴平町の地域おこし協力隊DAO・DAOマネージャーのあっきーさん。DAO(分散型自律組織)の仕組みを活かしながら、「こんぴらさん」で知られる琴平町で、地域の魅力を全国のファンと共に発信する挑戦が始まっています。

琴平町DAOとは

琴平町DAOは、香川県仲多度郡琴平町を舞台に、町の魅力を「ファン」と共に発掘・発信していく地域コミュニティです。参加者は町民だけでなく、琴平町に興味を持つ全国の方々が対象となります。

Discord上で運営され、誰でも無料で参加可能です。参加者は自分の興味のあるプロジェクトに自由に参加し、オンライン・オフラインで活動を展開していきます。

【琴平町DAOへの参加はこちらから】 https://discord.gg/DBKp7WCyJ9

琴平町DAOでは、すでに以下のようなプロジェクトが動き始めています

琴平町について

香川県仲多度郡琴平町は、「こんぴらさん」の愛称で親しまれる金刀比羅宮の門前町として栄えてきました。参道には1,368段の石段があり、全国から多くの参拝客が訪れます。また、日本最古の芝居小屋「旧金毘羅大芝居(金丸座)」や讃岐うどん、温泉など、歴史と文化、食が融合した魅力ある地域です。

琴平町DAOを立ち上げた、「あっきー」さん

琴平町DAOを立ち上げた、あっきーさんは、株式会社あるやうむが手がける「地域おこし協力隊DAO」(地域おこし協力隊とデジタルコミュニティ(DAO)を掛け合わせて地域を活性化するサービス)を活用し、琴平町の地域おこし協力隊としてDAOマネージャーに就任しました。DAOマネージャーとして、地域内外のメンバーをつなぎ、プロジェクトの推進や新たなファンづくりに取り組んでいます。

あっきーさんからのコメント

この度、「琴平町DAO」をオープンすることができました。

ここは、町の魅力を全国のファンと一緒に再発見し、未来へとつなぐためのデジタルコミュニティです。

琴平町の魅力と温かさ

私が琴平町に来て以来、この町には「こんぴらさん」の歴史だけでなく、歌舞伎や讃岐うどん、そして何より温かい人々の魅力があることを実感しています。

特に印象的だったのは、地域おこし協力隊に着任して以来、町民の皆さんが私を「あっきー」と気軽に呼んで、「ただいま」「おかえり」といった挨拶で、まるで家族のように温かく迎え入れてくれたことです。

この居心地の良さこそ、琴平町の最大の強みだと感じています。

現状の課題とDAOの可能性

一方で、観光客の多くが「一生に一度はこんぴらさん」で終わってしまい、リピーターや関係人口につながりにくいという課題も抱えています。

琴平町は、年間200万人～300万人が訪れる観光地でありながら、人口は8,000人を切っているという現実があり、消滅可能性自治体としての課題にも直面しています。

この現状を打破するため、DAOという仕組みを使い、時間や地理的な制約を超えて琴平町に関わりたいと思ってくださる全国の皆さんの力を借りたいと考えています。

DAOの活動理念

持続可能なコミュニティ作り」と「三方良し」（町民・ファン・琴平町全体が良い関係を築く）を基盤に、誰もが気軽に貢献できる「関わりしろ」を設計しています。

また、私の強みであるAIを活用した業務効率化を進め、町全体の生産性向上にも貢献していきます。

今後の展開と参加呼びかけ

まずは、誰もが参加しやすいDiscordと、リアルの場でのAIセミナーを通じて、ファンと町民の交流を深めていきます。

そして将来的には、DAOの力を借りて、少数人口でも戦える何度でも訪れたくなる魅力的な地域へと琴平町を育てていくことを目指します。

琴平町に興味がある方、Web3.0や地域活性化に熱意がある方、どなたでも大歓迎です。

「この課題、面白そうだな。力を貸してみたい」と感じていただけたら、ぜひご参加ください。

一緒に琴平町の未来を創っていきましょう。

【琴平町DAO 参加はこちら】 https://discord.gg/DBKp7WCyJ9

- 【四国初】香川県琴平町で地域おこし協力隊DAOの取り組み開始https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000091165.html- 【高付加価値NFT販売プラットフォーム導入】舟橋村・琴平町・むかわ町がTYPE V交付金で自治体の「稼ぐ力」を創出http(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000187.000091165.html)s://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000187.000091165.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000187.000091165.htmlvoicy)- 【Voicy】 本日19:00頃「琴平町DAO(仮)」open！香川県琴平町を盛り上げる、楽しんでいただく仲間を大募集！https://voicy.jp/channel/3545/7129953

株式会社あるやうむについて

「NFTによる地方創生」を推進するため、全国の自治体向けにふるさと納税NFT／観光NFT/地域おこし協力隊DAOソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。

地域の魅力をのせたNFTをふるさと納税の返礼品とすることや、地域でDAOを運営することを通じて、新たな財源を創出すると共に、シティプロモーションや関係人口の創出に繋げます。

社名「あるやうむ」はアラビア語で今日を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様にNFTという先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。

株式会社あるやうむ 会社情報- 会社名 ：株式会社あるやうむ- 代表者 ：畠中 博晶- 所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室- 設立 ：2020年11月18日- 資本金 ：1億6449万円（準備金含む）- 事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発- URL ：https://alyawmu.com/- Twitter ：https://twitter.com/alyawmu/- Voicy : https://voicy.jp/channel/3545