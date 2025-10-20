ライトアップ、地方創生を加速する「チホウノミライProject」始動 ～AI経営コンサルタント育成パートナー制度を全国展開～

株式会社ライトアップ

株式会社ライトアップ（東証グロース：証券コード6580）は、地域に密着した中小企業支援を担う「AI経営コンサルタント」を全国で募集開始いたします。本プロジェクト「チホウノミライProject」は、AIを活用した経営支援ノウハウを提供し、地方の中小企業におけるAI導入・経営改善を推進する取り組みです。

地方での情報格差や人材不足という社会課題を解決し、地域経済の活性化を実現します。

提供開始

- サービスサイトはこちら https://mango-hacks-18965836.figma.site/※本サイトもAIで生成しております

2025年11月1日より提供開始

※無料説明会はオンラインにて随時開催中（完全無料・途中退席OK）

※参加申し込みはこちら → https://wtup.jp/46TRs6x

概要

■課題

都市部ではAI活用が急速に進む一方、地方の中小企業では「AI導入ノウハウの不足」や「情報格差」により、経営効率化が進んでいません。

地域ごとにAI導入を推進する“旗振り役”の不在が、地方創生の大きな課題となっています。

■解決施策：AIを活用した地方支援パートナー制度

ライトアップは、AI導入支援ノウハウと独自AIエージェントシステムを活用し、地域に根ざしたAI経営コンサルタントを育成・支援します。

以下の3つの仕組みにより、AI導入を「だれでも・すぐに・継続的に」実現可能としました。

- 30種類のAIツールパッケージ 営業・採用・業務効率化など、課題別のAIソリューションを完備。- 完全ノウハウ提供＋専門チーム支援 AI知識ゼロでも参入可能。導入・技術対応は専門チームが全面対応。- 継続報酬モデル＆エリア制採用 地域密着で支援を続けるほど報酬が増加。1県あたり1～2名の限定募集。■実績

・導入企業数：月間500社以上（2025年9月時点）

・支援対象業種：製造業、旅館業、飲食業、小売業、医療・介護施設など

AI経営コンサルタントの支援により、地方の中小企業が営業・採用・業務効率化などの課題を次々と克服しています。

想定利用シーン

・地元企業の経営課題をヒアリングし、最適なAIツールを提案

・既存顧客にAI導入を提案し、顧客満足度と収益を同時に向上

・士業・コンサルタント・地域金融機関との連携による共同支援

・自治体等との地域活性化プロジェクト連携

今後の展望

ライトアップは「全国、全ての中小企業を黒字にする」という企業理念のもと、AI活用を通じて地方創生を推進します。

今後は全国各地のパートナーとの協業を強化し、AIによる地域経済の自立支援を継続してまいります。

詳細・最新情報はこちら https://mango-hacks-18965836.figma.site/

無料説明会への参加はこちら https://wtup.jp/46TRs6x

本件に関する問い合わせ

担当：菅野、西村

※無料ウェビナー・資料請求・パートナー応募は上記または専用サイトから受付中(https://mango-hacks-18965836.figma.site/)。

会社概要

株式会社ライトアップ https://www.writeup.jp

資本金：3億8,638万円

市場：東証グロース市場 証券コード：6580

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F

事業内容：DXソリューション事業（AIを活用した中小企業向け経営支援）、コンテンツ事業