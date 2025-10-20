宅地建物取引士試験【解答速報】イベント開催中！「令和7年度宅建試験 解説動画+全問解説テキスト+択一解法テクニック講座動画」の無料プレゼントも決定いたしました！

株式会社アガルート2025年度 宅地建物取引士（宅建）試験 解答速報・合格ライン予想

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、宅地建物取引士（宅建）試験当日の10月19日（日）に 「解答速報」「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信を無料で実施いたしました。また、「令和7年度宅建試験 解説動画+全問解説テキスト+択一解法テクニック講座動画」無料プレゼントの実施が決定いたしました。

宅建試験 解答速報ページ :https://www.agaroot.jp/takken/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-takken

アガルートアカデミーは2025年度宅地建物取引士試験の試験当日に「解答速報・総評動画」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信を会員登録不要で無料公開しております。

さらに、「令和7年度宅建試験 解説動画+全問解説テキスト+択一解法テクニック講座動画」の無料プレゼントが決定いたしました！

■【無料プレゼント】令和7年度宅建試験 解説動画+全問解説テキスト+択一解法テクニック講座動画

本年度試験の合否をわける重要問題をピックアップし、正解肢予想と解説をお伝えします。

また、本年度試験の徹底解説テキスト、択一解法テクニック講座動画を無料でプレゼントいたします。

配信開始日 解説動画：2025年11月上旬頃

解説テキスト：2026年4月頃

■令和7年度（2025年度）宅地建物取引士試験 解答速報イベント実施中！

令和7年度宅建試験の解答速報を公開中！

講師による「解答速報・総評動画」「合格ライン・合格点予想動画」も無料でご覧いただけます。

ぜひ試験の振り返りにお役立てください。

解答速報 詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/takken/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-takken

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

