日本最大級のイベント「ONE SUMMIT 2025 Autumn」に協賛 -10月30日（木）・31日（金）イベントへの参加者を募集中

日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三輪 正浩、以下「当社」）は、10月30日（木）・31日（金）に開催される、一般社団法人ローカル・スタートアップ協会（以下、「ローカル・スタートアップ協会」）が主催する『ONE SUMMIT 2025 Autumn』にダイヤモンドスポンサーとして協賛いたします。本イベントは、登壇者と参加者の「境界線をなくす」“全員が主役”の新しいカンファレンススタイルが特徴です。現在、イベントに参加いただける方を募集しております。ぜひこの機会に、新たな体験を共有できる仲間との出会いの場にご参加ください。

「ONE SUMMIT 2025 Autumn」メインビジュアル

■『ONE SUMMIT』とは

『ONE SUMMIT』は、一般社団法人ローカル・スタートアップ協会が主催する食の未来を考える共創コミュニティイベントです。2024年8月の宮崎、2025年1月の東京開催に続いて今回が3回目の開催となります。

「ONE SUMMIT 2025 Autumn」は、政府が掲げる「地方創生2.0」の実現と「スタートアップ育成5カ年計画」に呼応し、食と農の分野における官民連携による課題解決をオープンイノベーションで推進する場です。従来の農林水産業のみならず、地方創生における食と農の課題全般に焦点を当て、より包括的なアプローチで解決策を模索する実践者が集い、濃密に議論する場を企画しています。

2024年8月に宮崎で開催された「ONE SUMMIT2024」の様子2025年1月に東京で開催された「ONE SUMMIT2025」の様子

■協賛の背景

当社は、オープンイノベーションの取り組みの一環として、農業を含む第一次産業を、不動産業と密接に関連付けた新たな産業の創出へと繋がる領域と捉え、事業の模索・検討を進めています。

2024年7月にはスマート農業スタートアップへの出資および資本業務提携を行い、農業テック分野において、公民連携による農地探索力・AI を活用した次世代スマート農業を推進しています。

これまで開催されたONE SUMMITでも、第一次産業が抱える社会課題への理解と、課題解決に向けた議論を重ねてきました。今回のサミットを通じて、より多様なプレーヤーと共に課題解決への多角的な道筋を探り、新たなプロジェクト創出と未来に向けた価値共創を加速してまいります。

■イベント概要

イベント名：ONE SUMMIT 2025 Autumn

日時 ：2025年10月31日（金）12:00～16:00

会場 ：赤坂インターシティAIR 3階（東京都港区赤坂1丁目8－1）

予想参加者数：200名（企業経営者、スタートアップ関係者、農林水産業界関係者、政策担当者、自治体関係者、投資家など）

参加申込フォーム：https://1031-local-startup-akasaka.peatix.com

■Future Style総研

設立：2025年4月1日

URL：https://futurestylesoken.jp/

活動内容：Future Style総研は未来から発想するための 研究所です。暮らしや働き方などのさまざまなシーンを未来思考で見つめ、研究し、人生を豊かにする「新しい価値」を生み出すことを目的としています。過去にはシングルライフに特化し調査研究を行う「+ONE LIFE LAB」、最新の技術やテクノロジーを他企業と共創する「Co-Creation BASE」などのプロジェクトを推進しています。

運営：日鉄興和不動産株式会社