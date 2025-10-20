【パウンドケーキのサブスク】癒しのしっとり食感！専門店のこだわりパウンドケーキを毎月お届け。サブスク専門のECモール subsc に、CROSS POINT poundcake がオープン
株式会社 現代経営技術研究所（本社：東京都文京区、代表取締役所長：大槻裕志）が運営するサブスクリプション形式（月額制）のオンライン・ショッピングモール subsc ( https://subsc.jp/ ) に、「CROSS POINT poundcake（クロスポイント パウンドケーキ）」が2025年10月20日（月）にオープン致しました。
■ subsc（サブスク）とは？
https://subsc.jp/
- 「何が届くか毎月ワクワク」“毎月１回・定額” で商品をお届けする「サブスクリプションボックス／定期便」専門のオンラインショッピングモール。
- GODIVA、PIERRE MARCOLINI、明治屋ストアー、人形町今半などの有名店から、こだわりの専門店のサブスクなど、100種類以上のサブスクを販売中。
- いつでもかんたんに継続購入を停止・解約することができます。１回ご利用後の解約や、スキップ（１回お休み）も可能です。
■ CROSS POINT poundcake が subsc にオープン！
日々の疲れを癒す、ひとつの "ピース" を目指して。
大阪市平野区に工房を構えるパウンドケーキ専門店「CROSS POINT poundcake（クロス ポイント パウンドケーキ）」。
ある日、パウンドケーキを食べてくださったお客様からいただいた「美味しくて疲れが吹き飛んだ」というお言葉。このお店のスローガン「日々の疲れを癒す、1つのピースを目指して」は、そんな心温まる経験をもとに生まれました。
追求したのは、何度も食べたくなるしっとり感と、クセのないシンプルな味わい。菓子用小麦粉の最高峰と呼ばれる「特宝笠」や、人気の国産バター「よつ葉バター」といった良質な材料をふんだんに使用し、製法にもこだわり抜いた、体に優しいパウンドケーキです。
■ 癒しのしっとり食感！こだわりのパウンドケーキを毎月お届け
全10種＋期間限定商品から厳選し毎月お届け（画像はイメージです）
毎月3種類（プレーン＋月替り2種）計5個または10個を個包装でお届け（画像はイメージです）
パウンドケーキ専門店「CROSS POINT poundcake」のパウンドケーキを毎月1回・定額でお届けするサブスク（定期便）。
種類豊富なフレーバーから毎月5個または10個をセットにしてお届けします。
厳選素材とこだわり製法から生まれる、独自のしっとり食感
こだわり抜いた材料・製法から生まれる独自のしっとり食感のパウンドケーキ
菓子用小麦粉の最高峰「特宝笠」、北海道産バター、ブランド鶏卵「さくら美人」など厳選した良質素材を使用
菓子用小麦粉の最高峰「特宝笠」、北海道産バター、ブランド鶏卵など厳選した良質な素材を使用し丁寧に焼き上げたパウンドケーキは、しっとり食感＆シンプルで深い味わい。
どなたにも安心して召し上がっていただけるように、体にやさしい材料を使用し、一つひとつ心を込めて手作りしています。
どんなパウンドケーキが届くか、毎月ワクワク
フレーバー例：プレーン
フレーバー例：ココア
フレーバー例：宇治抹茶
フレーバー例：メープルクルミ
全10種のフレーバーや期間限定商品などから厳選し、毎月お届けします。
（5個セットまたは10個セット）
《 パウンドケーキ フレーバー例 》
● プレーン
● ほうじ茶
● 宇治抹茶
● アールグレイ
● ココア
● ラムレーズン
● オレンジピール
● メープルクルミ
● 塩キャラメル
● はちみつレモン
● 期間限定商品
など
【パウンドケーキのサブスク】癒しのしっとり食感！毎月届くパウンドケーキ専門店の定期便《5個セット》
［月額 2,250円／送料・消費税込み］
《 5個セットお届け内容 》
・プレーン：1個（毎月）
・月替りフレーバー：2種 x各2個
※ 計5個をセットにしてお届け
詳細を見る :
https://subsc.jp/products/270
【パウンドケーキのサブスク】癒しのしっとり食感！毎月届くパウンドケーキ専門店の定期便《10個セット》
［月額 3,650円／送料・消費税込み］
《 10個セットお届け内容 》
・プレーン：2個（毎月）
・月替りフレーバー：2種 x各4個
※ 計10個をセットにしてお届け
詳細を見る :
https://subsc.jp/products/271
《 共通項目 》
● 賞味期限：製造日より2~3週間
● 保存方法：直射日光、高温多湿をさけた常温(25℃以下)での保存
● 特定原材料等：小麦・乳成分・卵・くるみ
自分へのご褒美や、大切な方へのギフトに、CROSS POINT poundcake のサブスクをぜひご利用ください。
【 運営会社 概要 】
会社名 ： 株式会社 現代経営技術研究所
代表者 ： 代表取締役所長 大槻 裕志
所在地 ： 東京都文京区本郷2-27-17 ICNビル4F
設立 ： 1965年7月
【 事業内容 】
・経営コンサルティング
・サブスクリプション形式のオンラインショッピングモール subsc（サブスク）(https://subsc.jp/)の企画・開発・運営
・オンラインショップ検索メディア EC LOG（ECログ）(https://subsc.jp/eclog/)の企画・開発・運営
【 業務提携や協業などについて 】
現代経営技術研究所が企画・開発・運営を行う2つのサービス、『subsc』『ECログ』との業務提携や協業などのお問い合わせは、下記までメールにてお願い致します。
現代経営技術研究所・新規事業開発室
support@subsc.jp