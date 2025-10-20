内閣府「令和７年度　先端的サービスの開発・構築及び規制・制度改革に関する調査事業(追加募集)」にZip Infrastructure株式会社が採択されました

Zip Infrastructure株式会社

自走式ロープウェイ「Zippar」(※1)を開発するZip Infrastructure 株式会社(本社：福島県南相馬市、代表取締役CEO須知高匡、代表取締役COOレボンキン・マリオ・イアン・カロス・フェリド、以下「Zip Infrastructure」)は、内閣府地方創生推進事務局にて実施された「先端的サービスの開発・構築及び規制・制度改革に関する調査事業（追加募集）」の企画競争公募にて採択されました。本事業において、公道外(公園、商業施設内、空港内等)における運行に係る設備の技術基準の整備に向けて検討を行います。

【採択結果】

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/supercity/pdf/R7kouhyousiryou_0930.pdf

■Zipparについて

※Zippar外観

※1 Zippar（ジッパー）とは、「低コスト・自由設計・自動運転」を特徴とするものであり、従来モノレールの半分程度の輸送量が確保できるシステムを1/5 程度のコストと期間で建設可能な新たな交通システムです。Zippar は車体本体にバッテリー及びモーターを搭載しているため、自走式で直線部はロープ、カーブ 部分はレールを連続的に走行することを可能としています。

【Zip Infrastructure株式会社 概要】

設立 ：2018年7月

代表者：代表取締役CEO 須知高匡

代表取締役COO レボンキン・マリオ・イアン・カロス・フェリド

URL ：https://zip-infra.co.jp/

所在地：

（本社）福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-245

南相馬市産業創造センターA棟事務所区画１

（支社）神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2

横浜ブルーアベニューセンター12階 12100号室

事業内容：

「世界をよりスムーズに」をミッションに「都市の交通渋滞・バスの運転手不足」といった地域の交通課題を解決するべく、2018年に設立し、次世代交通システムZipparの開発に取り組んでいます。