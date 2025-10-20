≪伸芽会≫ お子さま向けオンライン英会話「GLOBAL CROWN」のご案内

株式会社リソー教育グループ

●「お子さま向けオンライン英会話【GLOBAL CROWN】」概要

「GLOBAL CROWN」は、日英バイリンガル講師を中心としたマンツーマンレッスンを提供しています。さらに、ゲーミフィケーションを取り入れたアプリや、AIによる発音チェック、フォニックスなどの自習教材も豊富に取り揃えており、お子さまが楽しみながら英語４技能（聞く、話す、読む、書く）を伸ばせるよう工夫を凝らしております。今回、伸芽会を通じてお申し込みいただいたお子さまには、特別なレッスン特典をご用意いたしました。通常の無料体験レッスン２回に加え、レッスンチケット２枚（２回分）を進呈いたします。これにより、合計４回のレッスンを無料で受講いただけます。

【詳細】

https://www.shingakai.co.jp/documents/2025GCwithshingakai.pdf

オンライン英会話にご興味をお持ちの方は、ぜひ下記のお申し込みページよりご利用ください。

《伸芽ねっとのページへのリンク》

「GLOBAL CROWN」無料体験のお申し込み ⇒ https://shingakai-stm.jp/child/login

※伸芽ねっとへご登録およびログイン後、お申し込みください。

※無料体験レッスンの受講には、伸芽会（伸芽ねっと）とは別に「GLOBAL CROWN」での会員登録（無料）も必要となります。ご了承ください。

ご不明な点がございましたら、お気軽に伸芽'Sクラブ本部（TEL:0120-233-715）までお問い合わせください。※月～金（10：00～18：00）、土日祝日を除く。

●創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

●会社概要

【株式会社 伸芽会】

所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F

代表者：代表取締役社長 中西 克弥

URL：https://www.shingakai.co.jp/

事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)

【株式会社 リソー教育グループ】

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊 真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

●この記事に関するお問い合わせ

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケティング部 長野

Tel : 03-5996-3701 / Email : riso-pr@tomas.jp