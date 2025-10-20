『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』× Village Vanguard
新作コラボグッズ、2025年10月20日（月）より発売開始！
『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』と Village Vanguardのコラボが再び登場！
なんと今回は――
狛枝凪斗店長のもとに、超高校級のみなさんたちが集結！！
激アツのイラストはすべて 、くろうめ 氏による描き起こし！
新たなコラボグッズがついに解禁！！
ここでしか見られない、スタイリッシュなコラボをお見逃しなく！！！
＜海外のお客様へ＞
海外のお客様は、国際配送サービス「Buyee Connect」を通じてコラボレーショングッズをご購入いただけます。
※日本時間2025年10月20日（月）17：00～2025年11月9日（日）23：59まで購入可能です。
＜ For Our International Customers ＞
International customers can purchase the collaboration goods through the international shipping service “Buyee Connect.”
※Available for purchase from Monday, October 20, 2025, 5:00 PM JST until Sunday, November 9, 2025, 11:59 PM JST.
【商品詳細】
■アクリルフィギュア 全5種 各\2,100（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約H13.3cm×W6.5cm以内
【素材】
アクリル樹脂
■タペストリー 全5種 各\5,000（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
A3サイズ
【素材】
ポリエステル/ABS
■POP風バッジ 全5種 各\1,000（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約H6cm×W7.6cm以内
【素材】
スチール/ABS/アクリル樹脂/PETアクリル
■クッション \5,000（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約H45cm×W45cm以内
【素材】
ポリエステル
■クリアファイル 全5種 各\900（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
A4サイズ
【素材】
PP
■デスクマット 全2種 各\3,500（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約H30cm×W60cm
【素材】
ポリエステル
■Tシャツ 全4種 各\4,800（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
M：約身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩巾47cm
L：約身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩巾50cm
XL：約身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩巾53cm
【素材】
綿
■ミニダイカットアクリルブロック 全5種 各\1,800（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約H5cm×W3.5cm以内
【素材】
アクリル樹脂
■トレーディングオーロラ缶バッジ＜等身＞ 全5種
単品\800（税込）/ 全種セット\4,000（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約直径5.7cm
【素材】
ブリキ
■トレーディングオーロラ缶バッジ＜SD＞ 全5種
単品\800（税込）/ 全種セット\4,000（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約直径5.7cm
【素材】
ブリキ
■トレーディングアクリルキーホルダー＜等身＞ 全5種
単品\900（税込）/ 全種セット\4,500（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約H6.7cm×W6.1cm以内
【素材】
アクリル樹脂/鉄
■トレーディングアクリルキーホルダー＜SD＞ 全5種
単品\900（税込）/ 全種セット\4,500（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約H5.7cm×W6cm以内
【素材】
アクリル樹脂/鉄
■トレーディングキラキラシール＜等身＞ 全5種
単品\700（税込）/ 全種セット\3,500（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約H6.1cm×W5.6cm以内
【素材】
コート紙
■トレーディングキラキラシール＜SD＞ 全5種
単品\700（税込）/ 全種セット\3,500（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約H5cm×W5cm以内
【素材】
コート紙
■トレーディングクリアカード＜等身＞ 全5種
単品\700（税込）/ 全種セット\3,500（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約H8.6cm×W5.4cm以内
【素材】
PET
■トレーディングクリアカード＜SD＞ 全5種
単品\700（税込）/ 全種セット\3,500（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約H8.6cm×W5.4cm以内
【素材】
PET
【受注期間】
2025年10月20日（月）17：00～2025年11月9日（日）23：59
【お届け予定日】
2025年12月中旬～12月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22051
【関連リンク】
▼『ダンガンロンパ』公式X
https://x.com/dangan_official
▼『ダンガンロンパ』公式HP
https://www.danganronpa.com/
▼『くろうめ』公式X
https://x.com/kuroume_1024
【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/
