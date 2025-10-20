『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』× Village Vanguard

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

新作コラボグッズ、2025年10月20日（月）より発売開始！

『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』と Village Vanguardのコラボが再び登場！

なんと今回は――

狛枝凪斗店長のもとに、超高校級のみなさんたちが集結！！

激アツのイラストはすべて 、くろうめ 氏による描き起こし！

新たなコラボグッズがついに解禁！！

ここでしか見られない、スタイリッシュなコラボをお見逃しなく！！！

＜海外のお客様へ＞

海外のお客様は、国際配送サービス「Buyee Connect」を通じてコラボレーショングッズをご購入いただけます。

※日本時間2025年10月20日（月）17：00～2025年11月9日（日）23：59まで購入可能です。

＜ For Our International Customers ＞

International customers can purchase the collaboration goods through the international shipping service “Buyee Connect.”

※Available for purchase from Monday, October 20, 2025, 5:00 PM JST until Sunday, November 9, 2025, 11:59 PM JST.

【商品詳細】

■アクリルフィギュア 全5種 各\2,100（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約H13.3cm×W6.5cm以内

【素材】

アクリル樹脂



■タペストリー 全5種 各\5,000（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

A3サイズ

【素材】

ポリエステル/ABS

■POP風バッジ 全5種 各\1,000（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約H6cm×W7.6cm以内

【素材】

スチール/ABS/アクリル樹脂/PETアクリル

■クッション \5,000（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約H45cm×W45cm以内

【素材】

ポリエステル

■クリアファイル 全5種 各\900（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

A4サイズ

【素材】

PP

■デスクマット 全2種 各\3,500（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約H30cm×W60cm

【素材】

ポリエステル

■Tシャツ 全4種 各\4,800（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

M：約身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩巾47cm

L：約身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩巾50cm

XL：約身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩巾53cm

【素材】

綿

■ミニダイカットアクリルブロック 全5種 各\1,800（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約H5cm×W3.5cm以内

【素材】

アクリル樹脂

■トレーディングオーロラ缶バッジ＜等身＞ 全5種

単品\800（税込）/ 全種セット\4,000（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約直径5.7cm

【素材】

ブリキ

■トレーディングオーロラ缶バッジ＜SD＞ 全5種

単品\800（税込）/ 全種セット\4,000（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約直径5.7cm

【素材】

ブリキ

■トレーディングアクリルキーホルダー＜等身＞ 全5種

単品\900（税込）/ 全種セット\4,500（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約H6.7cm×W6.1cm以内

【素材】

アクリル樹脂/鉄

■トレーディングアクリルキーホルダー＜SD＞ 全5種

単品\900（税込）/ 全種セット\4,500（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約H5.7cm×W6cm以内

【素材】

アクリル樹脂/鉄

■トレーディングキラキラシール＜等身＞ 全5種

単品\700（税込）/ 全種セット\3,500（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約H6.1cm×W5.6cm以内

【素材】

コート紙

■トレーディングキラキラシール＜SD＞ 全5種

単品\700（税込）/ 全種セット\3,500（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約H5cm×W5cm以内

【素材】

コート紙

■トレーディングクリアカード＜等身＞ 全5種

単品\700（税込）/ 全種セット\3,500（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約H8.6cm×W5.4cm以内

【素材】

PET

■トレーディングクリアカード＜SD＞ 全5種

単品\700（税込）/ 全種セット\3,500（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約H8.6cm×W5.4cm以内

【素材】

PET

【受注期間】

2025年10月20日（月）17：00～2025年11月9日（日）23：59

【お届け予定日】

2025年12月中旬～12月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22051

【関連リンク】

▼『ダンガンロンパ』公式X

https://x.com/dangan_official

▼『ダンガンロンパ』公式HP

https://www.danganronpa.com/

▼『くろうめ』公式X

https://x.com/kuroume_1024

【各種URL】

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/

-----------------------------------

■ヴィレッジヴァンガード公式X

https://x.com/vv__official

■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

■ヴィレッジヴァンガード公式TikTok

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

-----------------------------------

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）