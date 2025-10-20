『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』× Village Vanguard

写真拡大 (全19枚)

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


新作コラボグッズ、2025年10月20日（月）より発売開始！
『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』と Village Vanguardのコラボが再び登場！
なんと今回は――
狛枝凪斗店長のもとに、超高校級のみなさんたちが集結！！
激アツのイラストはすべて 、くろうめ 氏による描き起こし！
新たなコラボグッズがついに解禁！！
ここでしか見られない、スタイリッシュなコラボをお見逃しなく！！！


＜海外のお客様へ＞



海外のお客様は、国際配送サービス「Buyee Connect」を通じてコラボレーショングッズをご購入いただけます。
※日本時間2025年10月20日（月）17：00～2025年11月9日（日）23：59まで購入可能です。
＜ For Our International Customers ＞
International customers can purchase the collaboration goods through the international shipping service “Buyee Connect.”
※Available for purchase from Monday, October 20, 2025, 5:00 PM JST until Sunday, November 9, 2025, 11:59 PM JST.


【商品詳細】





■アクリルフィギュア　全5種　各\2,100（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


約H13.3cm×W6.5cm以内


【素材】


アクリル樹脂



■タペストリー 　全5種　各\5,000（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


A3サイズ


【素材】


ポリエステル/ABS



■POP風バッジ 　全5種　各\1,000（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


約H6cm×W7.6cm以内


【素材】


スチール/ABS/アクリル樹脂/PETアクリル



■クッション　\5,000（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


約H45cm×W45cm以内


【素材】


ポリエステル



■クリアファイル 　全5種　各\900（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


A4サイズ


【素材】


PP



■デスクマット 　全2種　各\3,500（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


約H30cm×W60cm


【素材】


ポリエステル



■Tシャツ 　全4種　各\4,800（税込）





※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


M：約身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩巾47cm


L：約身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩巾50cm


XL：約身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩巾53cm


【素材】


綿



■ミニダイカットアクリルブロック 　全5種　各\1,800（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


約H5cm×W3.5cm以内


【素材】


アクリル樹脂



■トレーディングオーロラ缶バッジ＜等身＞ 　全5種　


　単品\800（税込）/ 全種セット\4,000（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


約直径5.7cm


【素材】


ブリキ



■トレーディングオーロラ缶バッジ＜SD＞ 　全5種　


　単品\800（税込）/ 全種セット\4,000（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


約直径5.7cm


【素材】


ブリキ



■トレーディングアクリルキーホルダー＜等身＞ 　全5種　


　単品\900（税込）/ 全種セット\4,500（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


約H6.7cm×W6.1cm以内


【素材】


アクリル樹脂/鉄



■トレーディングアクリルキーホルダー＜SD＞ 　全5種　


　単品\900（税込）/ 全種セット\4,500（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


約H5.7cm×W6cm以内


【素材】


アクリル樹脂/鉄



■トレーディングキラキラシール＜等身＞ 　全5種　


　単品\700（税込）/ 全種セット\3,500（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


約H6.1cm×W5.6cm以内


【素材】


コート紙



■トレーディングキラキラシール＜SD＞ 　全5種　


　単品\700（税込）/ 全種セット\3,500（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


約H5cm×W5cm以内


【素材】


コート紙



■トレーディングクリアカード＜等身＞ 　全5種　


　単品\700（税込）/ 全種セット\3,500（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


約H8.6cm×W5.4cm以内


【素材】


PET



■トレーディングクリアカード＜SD＞ 　全5種　


　単品\700（税込）/ 全種セット\3,500（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】


約H8.6cm×W5.4cm以内


【素材】


PET


【受注期間】



2025年10月20日（月）17：00～2025年11月9日（日）23：59


【お届け予定日】



2025年12月中旬～12月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22051


【関連リンク】



▼『ダンガンロンパ』公式X


https://x.com/dangan_official


▼『ダンガンロンパ』公式HP


https://www.danganronpa.com/


▼『くろうめ』公式X


https://x.com/kuroume_1024



【各種URL】


■ヴィレッジヴァンガード公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/


-----------------------------------


■ヴィレッジヴァンガード公式X


https://x.com/vv__official


■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■ヴィレッジヴァンガード公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


-----------------------------------


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）