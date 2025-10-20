¡ÚÃíÌÜºîÉÊ¡ÛÉü½²¥Ð¥È¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡Ø¥¬¥¯¥¸¥ó-GAKUJIN-¡Ù¡ÊÌ¡²è¡§¤ä¤¹¤Þ¤³¤È¡Ë¡Ö¥¨¥Ô¥½ー¥É0¡×¤Î3ÏÃÌÜ¤¬ÇÛ¿®¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡ØÉü½²¥È¥é¥Ù¥éー¡¡¥¬¥¯¥¸¥ó-GAKUJIN-¡Ù¡ÚÏ¢ºÜÈÇ¡Û¥¨¥Ô¥½ー¥É0¤ÎÂè3ÏÃ¤òÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¨¥Ô¥½ー¥É0¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
»þ¤ÏÊ¿°Â»þÂå¡£¿û¸¶Æ»¿¿¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é³ØÌä¤ÎºÍ¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÙ³Ø¤ËÎå¤à¤³¤È¤ÇÆ£¸¶»þÊ¿¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë±¦Âç¿Ã¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÍÁ³ÂçºËÉÜ¤Øº¸Á«¤µ¤ì¤ë¡£»þÊ¿¤òº¨¤ß¤Ê¤¬¤é»à¤ËÀä¤¨¤¿Æ»¿¿¤Ï¡¢¶²¤í¤·¤¤±åÎî¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¤È¤²¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÎáÏÂ»þÂå¡£»þÊ¿¤È¡È¤¦¤êÆó¤Ä¡É¤Î´é¤ò»ý¤Ä³Ú¿Í¡Ê¤é¤¯¤È¡Ë¤Ï¡¢Éã¤ÈÊì¤È¡¢·»¤È¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£³Ú¿Í¤Ï¥²ー¥à¤À¤±¤¬ÆÀ°Õ¤À¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤Ï¤«¤é¤Ã¤¤·¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Í¥¤·¤¯¤ÆÍ¥½¨¤Ê·»¤Î·ë¿Í¡Ê¤æ¤¤¤È¡Ë¤ËÊÙ¶¯¤ò¶µ¤ï¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢³Ú¿Í¤¬²½¤±Êª¤Ë½±¤ï¤ì―――!?
¢£¥¨¥Ô¥½ー¥É0-3¤ò»î¤·ÆÉ¤ß¡ª
Â³¤¤Ï³ÆÅÅ»Ò¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ÖËÜ³ÊÉü½²¡Ê¥ê¥Ù¥ó¥¸¡ËÌ¡²è¡ª¡×
¡ÖÎò»ËÌ¡²è¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µÞÅ¸³«¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×
¡Öº£¸å¡¢Æ»¿¿¤È¼ç¿Í¸ø¤¬¤É¤¦Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¡ª¡×
¤Ê¤É´üÂÔ¤ÎÀ¼¡¢Â¿¿ô¡£
¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿ÂçËÁ¸±¡£
½ø¾Ï¤ÎÊª¸ì¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
▶2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¡Ä¡Ä¥¨¥Ô¥½ー¥É0-3¤òÇÛ¿®³«»Ï
▶2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ä¡Ä¥¨¥Ô¥½ー¥É0-4¤òÇÛ¿®³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë
(C)¤ä¤¹¤Þ¤³¤È¡¿Gakken
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡ãÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¡ä
¡ØÉü½²¥È¥é¥Ù¥éー¡¡¥¬¥¯¥¸¥ó-GAKUJIN-¡Ù¡ÚÏ¢ºÜÈÇ¡ÛEP.0¡¾3
Ãø¡§¤ä¤¹¤Þ¤³¤È
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§198±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯10·î20Æü
¥Úー¥¸¿ô¡§21¥Úー¥¸
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
【本書のご購入はコチラ】
¡ãKindle¡ä
¡¦Ï¢ºÜÈÇ3ÏÃ¡ÊEP.0¡¾3¡Ë¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC63K1L3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC63K1L3)
¡¦Ï¢ºÜÈÇ1ÏÃ～4ÏÃ¡ÊEP.0-1～EP.0-4¡¿¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡ÊÍ½Ìó¡Ë¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCDR2MYT(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCDR2MYT)
¡ã³ÚÅ·Kobo¡ä
¡¦Ï¢ºÜÈÇ3ÏÃ¡ÊEP.0¡¾3¡Ë¡§https://books.rakuten.co.jp/rk/2777a9e1c68f318299a2deb7ff2a8e64(https://books.rakuten.co.jp/rk/2777a9e1c68f318299a2deb7ff2a8e64)
