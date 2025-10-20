【こどもの休日の過ごし方】 テディベア作り体験スクール

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2025年11月９日（日）に 「テディベア作り体験スクール(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1519)」を開催します。毛の艶や色合いが美しく、100年以上もつと言われているモヘア生地を海外から直接輸入・販売を行い、テディベア愛好家から支持されるプリメーラ株式会社の指導監修のもと「テディベア」または「ウマ」のぬいぐるみを製作します。プロの先生が丁寧に指導、サポートするため、お裁縫が初めてのお子様でも安心です。世界で自分だけのテディベア等を作る特別なプログラムに、ぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１.自分で選べるぬいぐるみ！

製作するぬいぐるみは３種類の中から選べます。「ベア」は人気のホワイト、または数年ぶりに登場したピンクから選択可能。また2026年の干支にちなんだ新登場の「ウマ」も仲間入り！自分で選んだお気に入りを形にできる楽しさがあります。

２.初めてでも安心のサポート体制

プリメーラ株式会社のぬいぐるみ作りに精通した先生方が指導。お子様３名につき先生１名の少人数体制で、お裁縫が初めてでも安心して参加できます。針の使い方から丁寧に教えてもらえるので、完成までしっかりサポートします。

３.作る・学ぶ・育つ！体験から広がる成長

世界にひとつだけのぬいぐるみを自分の手で作ることで、達成感や創造性を育みます。お裁縫は指先の使い方や感覚の発達を促し、お子様の集中力の育成にも大変効果的です。テディベアの歴史も学びながら、ものを大切にする心や集中力を自然に身につけることができるプログラムです。

■テディベア作り体験スクール 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2025年11月９日（日）日帰り（申込締切日：2025年11月４日(火)）

・対象：小１～中３（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：東京都内の会場（JR目白駅または池袋駅周辺）

・交通手段：現地集合・現地解散

・旅行代金：【小学生】22,000円 【中学生】27,500円

・旅行代金に含まれるもの：イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 20名（最少催行人員５名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1519

■スケジュール

９：00 現地集合

●テディベアについてのお話を聞こう

●テディベアを作ろう

●命名式～名前をつけてあげよう～

13：00 現地解散

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、冬ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：

子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケディング部 長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： riso-pr@tomas.jp