くりぃむしちゅー有田哲平の頭の中を覗く人気番組！Audibleオリジナルポッドキャスト『有田脳』シーズン３が１０月２１日（火）17時～ 各種音声配信サービスで配信スタート！

株式会社TBSグロウディア

AmazonオーディオブックAudibleで配信中のポッドキャスト番組『有田脳』。

毎週、あいうえお順の頭文字で始まる「単語」をリスナーから募集。その中から、ランダムに単

語を選び、それをお題にくりぃむしちゅー有田哲平が完全アドリブで話を繰り広げる新感覚トー

ク番組です。2024年1月からシーズン１が始まって以来人気を博し、2024年8月にはシーズン２、

そして、2025年4月からはシーズン３を配信中です。

この『有田脳』シーズン３が、2025年10月21日（火）17時から、Audible会員以外の方もお楽し

みいただけるようになります。Amazon Music、Spotify、Apple Podcasts、YouTube など各種音声

配信サービスで、無料でお聴きいただけるようになります。

『有田脳』シーズン３は、あいうえお順の≪あ≫に戻って、≪ね≫まで配信中です。シーズン３ではこれまで、頭文字≪あ≫「明石家さんま」、≪と≫「とんねるず」をお題に、スターたちの知られざる貴重なエピソードや、≪つ≫「ツッコミ」、≪う≫「売れる」のお題でお笑いに対しての熱い想いなどに関して、緻密な分析を有田が披露し好評を博しています。また「有田に人生相談」という人気コーナーもあり、リスナーのお悩みに笑い無しの真剣回答！芸能界の第一線で活躍する有田だから話せる、人生のアドバイスを話しています。

さらに、Amazonオーディブルプレミアム会員になればシーズン１、シーズン２と限定コンテンツも全て聴くことができます。ぜひ合わせて聴いてください。



番組概要

番組名: 『有田脳』

番組URL: https://www.audible.co.jp/podcast/B0CRYKTVL5

配信日時: 毎週木曜更新

出演者: 有田哲平、コトブキツカサ

番組専用フォーム：https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/company/glowdia/7971/enquete.do

Audible（オーディブル）について

いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブックや、ニュースからお笑いまでバラエティあふれるプレミアムなポッドキャストなど、全カタログ90万以上の作品を取り揃えています。現在、世界11ヶ国（日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリア、カナダ、インド、スペイン、ブラジル）でサービスを展開しています。

URL： https://www.audible.co.jp