「NIJISANJI EN」に所属する「Claude Clawmark（クロード クローマーク）」の2周年を記念したオリジナルグッズが全世界で販売決定！2025年10月26日13:00より予約受付開始
株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は、主に英語を用いて活動するVTuber プロジェクト／バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」に所属する、「Claude Clawmark（クロード クローマーク）」の活動開始2周年を記念したオリジナルグッズを販売いたします。
本商品は、2025年10月26日(日)13:00よりCyber Goods Store、にじさんじオフィシャルストア、NIJISANJI EN Official Storeにてご予約いただけます。また、Cyber Goods Storeの限定ノベルティとして、Cyber Goods Store内で1会計3,000円以上の商品をご購入いただくごとに、ランダムで1枚ステッカーをプレゼントいたします。
今回販売するオリジナルグッズは、「魔法使い・マジシャン」をテーマに描き下ろされたビジュアルを使用しています。普段のミステリアスな印象を生かしつつ、より不思議さと洗練されたクールさを演出。燕尾服やハット、片眼鏡など、フォーマルでありながら艶やかさを感じさせるデザインをお楽しみいただけます。2周年を記念した限定グッズを、ぜひお手に取ってご堪能ください。
■グッズラインナップ
アクリルスタンド：1種
●商品名 ：アクリルスタンド Claude Clawmark
●素材 ：アクリル樹脂
●サイズ ：本体 約W90×H140mm以内 台座 約W60×H60mm以内
●生産国 ：日本
●価格 ：\1,760（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
ホログラム缶バッジ：2種
●商品名 ：ホログラム缶バッジClaude Clawmark１.
ホログラム缶バッジClaude Clawmark２.
●素材 ：紙、ブリキ、PET
●サイズ ：直径 約56mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\550（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
フォト風カード2枚セット：1種
●商品名 ：フォト風カード2枚セット Claude Clawmark
●素材 ：紙
●サイズ ：約W56×H87mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\660（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
バケットハット：1種
●商品名 ：バケットハット
●素材 ：綿100％
●サイズ ：頭周り58cm
●生産国 ：中国
●価格 ：\5,500（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
スリングバッグ：1種
●商品名 ：スリングバッグ
●素材 ：ポリエステル
●サイズ ：W280×H145×D55mm
●生産国 ：中国
●価格 ：\5,720（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
〈ノベルティ〉
Cyber Goods Storeにて「Claude Clawmark（クロード クローマーク）」の2周年記念グッズを1会計3,000円以上ご購入いただくごとに、ランダムで1枚ステッカーをプレゼントいたします。（全2種）
※ノベルティステッカーのご指定いただけませんので、あらかじめご了承ください。
※1会計につき3,000円以上お買い上げいただいた方が対象です。
※ノベルティ対象金額となる3,000円には、送料や関税等は含まれません。
※にじさんじオフィシャルストア、NIJISANJI EN Official Storeではノベルティ配布を実施しておりません。予めご了承ください。
（例）
・1回のご注文で6,000円以上ご購入いただいた場合
→合計2枚のステッカーをプレゼント
・4回に分割してご注文いただいた場合
（1回目：3,000円、2回目：5,800円、3回：200円、4回：3,100円）
→合計3枚のステッカーをプレゼント ※内訳 1回目1枚、2回目1枚、3回目0枚、4回目1枚
■販売詳細
・予約受付期間：2025年10月26日（日）13:00～2025年11月26日（水）23:59
・お届け時期 ：2026年2月下旬より順次発送予定
・予約受付場所：
Cyber Goods Store
https://cyber-goods-store.jp/shop/product_categories/ClaudeClawmark
にじさんじオフィシャルストア
https://shop.nijisanji.jp/TAG_825
NIJISANJI EN Official Store（海外販売）
https://nijisanji-store.com/collections/claude-clawmark-2nd-anniversary
※発送予定時期は変更となる可能性がございます。
■キャンペーン詳細
キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で、1名様にグッズ一式をプレゼントいたします。
〈キャンペーン応募方法〉
１. NIJISANJIEN_ANV公式 X（ https://x.com/NIJISANJIEN_ANV ）をフォロー
２. 該当ポストをリポスト（「#NIJISANJIEN_ANV」を付けて投稿をお願いします。）
〈キャンペーン応募期間〉
2025年10月26日（日）13:00～2025年11月1日（土）23:59まで
〈プレゼント対象グッズ〉
アクリルスタンド（1種）、ホログラム缶バッジ（2種）、フォト風カード2枚セット（1種）、スリングバッグ（1種）、バケットハット（1種）
※該当ポストは１.のアカウントよりご確認ください。
※当選発表は、2025年11月7日（金）までにXのダイレクトメッセージにてお送りさせて頂きます。
※当社の個人情報保護に関する基本方針については、以下のプライバシーポリシーをご確認ください。https://www.cyberagent.co.jp/privacy/
※アカウントを非公開にしている場合、引用リポストを確認することができないため、応募対象外となります。
※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。
※ご当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。
■ライバープロフィール
・Claude Clawmark (クロード クローマーク)
訪問者を癒す仕事の傍ら、魔法の研究にいそしむクレリック。
あるきっかけから大きな魔法のグローブを身に着けるようになったが、器用に使いこなしている。
X：https://x.com/ClaudeClawmark
YouTube：https://www.youtube.com/@ClaudeClawmark
■「NIJISANJI EN」について
2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。
YouTube：https://www.youtube.com/nijisanji_en(https://www.youtube.com/c/nijisanji_en)
Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en
X：https://x.com/NIJISANJI_World
Website：https://www.nijisanji.jp/en
Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/
Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en
Douyin：https://v.douyin.com/ijrDquL/
Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/
■サイバーエージェント 会社概要
社名 ：株式会社サイバーエージェント
所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers
設立 ：1998年3月18日
資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）
代表者 ：代表取締役 藤田晋
事業内容 ：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口
E-mail：support@caanime.com