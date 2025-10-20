会員限定プレゼントで大反響！あるるモールが「2026年度オリジナルカレンダー」を完全受注生産で一般販売スタート

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営している「創作品モールあるる」（以下、あるる）は、10月20日(月)より『2026年度 あるる卓上カレンダー』の予約販売の受付を開始しました。

◆大好評につき、期間限定で受注生産開始

先日実施した会員限定キャンペーンにて抽選プレゼントとして配布したところ、予想を上回る反響をいただいた「2026年度 あるる卓上カレンダー」。

「どうしても手に入れたい」「販売してほしい」といった多数のご要望を受け、このたび完全受注生産にて、期間限定の一般販売を実施することが決定しました。

本カレンダーには、あるるのオリジナルキャラクター「あるうさ」と、あるうさのお友達・カワウソの「かわちゃん」、あるうさのペット・犬の「くうちゃん」の愛らしいイラストを多数収録。季節やイベントを楽しむ表情豊かなあるうさたちの姿に、ぜひご注目ください。

商品詳細

「あるる卓上カレンダー」

サイズ：横148mm x 縦183mm

価格：1,000円（税込、送料込）

予約受付期間

2025年10月20日（月）11:00～2025年10月26日（日）23:59

発送予定日

12月中旬予定

【2026年度 あるる卓上カレンダー ご予約はこちらから(https://store.alulu.com/c-item-detail?ic=alulu_calendar2026&utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=alulu_calendar2026)】

◆購入者限定の”お楽しみグッズ”もランダムで同梱

さらに今回はあるるモール初のカレンダー発売を記念して、ご購入いただいた方への特典もご用意。カレンダーに加え、ランダムであるるモールの”ちょっと嬉しいオリジナルグッズ”を同梱してお届けします。

どんなアイテムが届くかは、開けてからのお楽しみ――、ぜひこの機会をお見逃しなく。

なお、あるるモールでは今後も会員限定キャンペーンや特典企画を展開予定。ぜひご期待ください。

【創作品モールあるるについて】

【隠れ家的なお店で作品を見つける、ちょっと特別なECモール】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人さんの人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるサイトTOP：https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=alulu_calendar2026)

■お問い合わせ：https://alulu.com/c-contact(https://alulu.com/c-contact?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=alulu_calendar2026)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/