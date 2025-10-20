【徳島市】路線バスに交通系ICカードICOCAを導入します

徳島市

徳島市交通局は、徳島バス株式会社及び徳島バス南部株式会社とともに、これまでの決済方法に加えて、新たに交通系ICカード「ICOCA」を導入します。ICOCAの導入により、運賃を現金で払う手間を省くことができ、小銭の用意や両替を気にすることなく、バスをご利用できます。また、ICOCAを含めた全国相互利用可能な１０種類の交通系ICカードが利用できるようになります。

定期券においても、「紙の券」から「バスICOCA定期券」に切り替わります。

ぜひ新しいキャッシュレス決済をご利用ください！

導入時期

令和８年３月中旬（予定）

利用内容

[利用可能な交通系ICカード]

● ICOCA

● Kitaca

● Suica

● PASMO

● TOICA

● manaca

● PiTaPa

● はやかけん

● nimoca

● SUGOCA

- 「ICOCA」、「モバイルICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。- 「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。- 「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。- 「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。- 「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。- 「manaca（マナカ）」は、株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。- 「PiTaPa」は、株式会社スルッとKANSAIの登録商標です。- 「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。- 「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。- 「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。- Apple、Apple Payは、Apple Inc. の登録商標です。[利用可能路線]

● 徳島市バスおよび徳島バス株式会社が運行する全路線（高速バス除く）

● 徳島バス南部株式会社が運行する丹生谷線

[利用方法]- 各販売窓口でカードを購入して現金をチャージするか、バスICOCA定期券を購入します。購入時にはデポジット（預り金）500円がかかります。デポジットは払戻等でカードを返却する際に返金されます。- バス乗車時に、整理券発行機付近にあるICカード読み取り機にカードをタッチします。- バス降車時に、運賃箱付近にあるICカード読み取り機にカードをタッチします。

注記：複数人の支払いを一度にする場合や障がい者割引、運転免許返納者割引等については、降車時にタッチする前に運転手にお伝えください。

乗車リーダーとICOCAカード降車リーダーとICOCAカード[スマートフォンでのICOCA利用]

スマートフォンアプリのモバイルICOCA、Apple PayのICOCAを使用することで、カードを購入しなくてもお手持ちのスマートフォンでご利用できます。

スマートフォンアプリについては、下記のリンク先からダウンロードしてご利用ください。アプリの操作方法等につきましては、アプリの運営会社にお問い合わせください。

モバイルICOCAサポートサイト（外部サイト）(https://www.jr-odekake.net/icoca/mobileicoca/)

Apple PayのICOCAサポートサイト（外部サイト）(https://www.jr-odekake.net/icoca/applepay/)

定期券

[バスICOCA定期券]

ICOCAの導入に伴い、バスICOCA定期券を販売します。これにより、従来の紙券の定期券は販売終了となります。

購入済みの紙券の定期券は、有効期限まで使用可能です。

バスICOCA定期券になることで、定期券の範囲外へ乗り越した場合には、チャージ残高から自動的に支払いが行われるようになります。

なお、バスICOCA定期券は券面に定期券内容の印字はされませんので、定期券購入時に発行される「バスICOCA定期券内容控」をICOCA定期券とともに携帯してください。

[金額式定期券]

バスICOCA定期券は金額式定期券となります。

金額式定期券とは、購入時に設定された片道運賃以内であれば、どの区間・範囲でも利用できる定期券です。これまでの区間式定期券では利用できる区間を指定して購入し、乗り降りはその区間内に限られていましたが、金額式定期券であれば運賃範囲での乗り継ぎが可能となります。

250円定期券をお持ちの場合のご利用イメージ[WEB定期券サービス]

JR西日本テクシアが提供しているWEBサービス「iCONPASS」に登録し、手持ちのICOCAカードやスマートフォンアプリのICOCAを設定することで、窓口に行くこと無く、パソコンやスマートフォンから定期券を購入することができます。

本人のICOCAだけで無く、お子様のICOCAを保護者の方が設定することで、学生定期券を窓口に行かずに購入することも可能となります。

また、スマートフォンアプリのICOCA導入に伴い、従来のスマホ定期券は販売終了となります。

「iCONPASS」の利用方法等は、リンク先の内容をご覧ください。

ICOCA WEB定期券サービス iCONPASS（外部サイト）(https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/bus/webteikiken/)

回数券の販売終了

ICOCA導入に伴い、運賃支払い方法のデジタル化を進める為、現在販売している紙の回数券の販売を終了いたします。

なお、購入済みの回数券は当面の間、使用可能です。