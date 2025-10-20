ジュンFX監修、新動画シリーズ『60日間FXサバイバル』を配信開始東大医学部卒の”神脳“河野玄斗と、生粋の”勝負師”「ザ・マミィ」酒井貴士がFXにガチ挑戦！

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、ジュンFX氏監修のYouTube動画コンテンツ『真夏の！60日間FXサバイバル ～天才と奇才の壮絶な60日～』を配信開始しました。

本動画を監修いただくジュンFX氏は、総資産17憶円の著名FXトレーダーとして知られ、『カンニング竹山のFXトーク！』をはじめ、当社動画コンテンツに数多く出演いただいています。ジュンFX氏はトレード成功の秘訣について、「圧倒的なセンス」と「どん欲に勝ちにこだわる姿勢」の2つを持つことだと語っています。

今回の新シリーズでは、2つの特徴を持つ方なら、FX未経験者でも、FXトレードで勝てるのでは？との仮説を立て、実際にFXトレードで勝てるのか、徹底検証するサバイバルドキュメンタリー番組です。

「圧倒的なセンス」を持つ「天才」を代表して、東大・医学部卒で司法試験・医師資格・公認会計士に合格した”神脳”こと河野玄斗氏、「どん欲に勝ちにこだわる姿勢」を持つ「奇才」を代表して、2021年キングオブコント準優勝経験者で、ギャンブルをこよなく愛すお笑いコンビ「ザ・マミィ」の酒井貴士氏を招き、元手10万円で60日間FXトレードに挑戦していただきます。

「天才」と「奇才」が繰り広げる、激動の60日間をぜひお楽しみください。動画は全5話で毎週月曜日に公開です。

『FXサバイバル』#1の見どころ

60日間のFXサバイバルバトルに挑む、FX初心者の河野氏と酒井氏に向けて、投資ライターの高城氏とジュンFX氏が、FXの基礎知識についてレクチャーします。

「勝てる法則を見つけ出したい」と語る「天才」河野氏に対し、「奇才」酒井氏はギャンブル経験を活かし「他人の考えの裏をかき、一人勝ちを狙いたい」と意気込みます。これから二人のFXトレードに、一体どのようなドラマが起きるのか、FX初心者の方必見の内容です。

『真夏の！60日間FXサバイバル ～天才と奇才の壮絶な60日～』#1：https://www.youtube.com/watch?v=HQqVBVYE4II

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HQqVBVYE4II ]

出演者プロフィール

ジュンFX

2025年10月時点の生涯収支17億円。

2013年のアベノミクス相場で10万円の入金額から億トレに成り上がる。

2016年にはニコニコ生放送でFX配信を始めて人気となり、

ここに数多くの億トレが集結することに。

著書「チリが積もって15億 FXで成り上がった僕とあなたの微差（扶桑社）」

高城泰

投資ライター。FXや株、暗号通貨、投資詐欺防止の啓蒙などについて週刊誌、

証券会社、FX会社などへ寄稿。動画コンテンツのキャスティングや出演も行う。自身が主催する「FXコレクティブ」を中心とした投資イベントやセミナーの

企画運営なども実施。

内田 侑希

福岡県出身。2017年ミスソフィア。

上智大学卒業後、金融機関に就職し、

ファイナンシャル・プランナーの資格を取得。

元ウェザーニュースLiVEキャスター。

河野玄斗

東京大学理科三類に現役合格し

「医師国家試験」「司法試験」「公認会計士」の

三大難関国家資格を短期間で取得。

YouTubeチャンネル「Stardy -河野玄斗の神授業」の

チャンネル登録者は現在165万人。（2025年10月時点）

ザ・マミィ 酒井貴士

プロダクション人力舎所属。お笑い芸人。

キングオブコント2021準優勝。

趣味はパチンコ。

「松井証券FX」について

夜間までご利用いただける無料の電話相談窓口「FXサポート」をはじめ、業界最狭水準のスプレッド※1や、1通貨単位（100円）から始められる取引環境など、初心者でも安心して始めやすいサービスを提供しています。さらに業界初の“100円から取引できるFX自動売買機能※2”では、仕事中や就寝中などリアルタイムに取引画面を確認できない場合でも、24時間自動取引することもできます。外出中でも手軽に取引いただけるスマホアプリもご用意しておりますので、是非ご活用ください。

松井証券FXの詳細は以下WEBサイトをご参照ください。

https://www.matsui.co.jp/fx

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

※1 FXサービスの取扱い業者10社(SBI証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券、外為どっとコム、DMM.com証券、トレイダーズ証券、ヒロセ通商、マネックス証券、GMOクリック証券、GMO外貨)の中央値と比較。2025年10月8日時点、当社調べ。

※2 2023年4月5日時点、当社調べ。証券・FX・自動売買業者にてリピート系自動売買を1通貨単位で提供している企業を調査。売買機能の詳細は2023年4月14日付けプレスリリース「業界初！“100円から取引できるFX自動売買機能”を4月22日より提供開始」（https://www.matsui.co.jp/company/press/2023/pr230414.html）をご参照ください。

