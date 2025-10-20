Yokosuka e-Sports Scholarship第3期生の募集を開始します！～eスポーツ選手志望の市内高校生をバックアップします～

横須賀市

横須賀市では、市内在住もしくは在学の高校生（1・2年生）から選抜し、生徒の選手キャリア育成支援を行う、Yokosuka e-Sports Scholarship制度の第3期生の募集を開始します。

選抜された高校生は、希望するタイトルのコーチングと自宅のPC環境整備に加えて、さまざまなキャリアを体験することにより、eスポーツ選手という目標だけでなく、eスポーツに関わる様々なビジネスに対する知識と、可能性を感じてもらうことを目的とする制度です。

選抜された生徒が、学んだことを学校で仲間に還元するなど、市内の高校生のレベルの底上げにも寄与します。

横須賀市はYokosuka e-Sports Partners制度に基づく民官連携で、次世代のキャリア育成も進めていきます。

1.第1・２期生の活動の様子

プロeスポーツ選手による定期コーチング

eスポーツ関連イベントの運営体験

eスポーツ大会出場

eスポーツ体験会ゲスト出演

2.選考タイトル

自身の年齢レーティング内、かつ世界大会レベルの大会が行われているタイトル

※本市大会（YOKOSUKA e-Sports CUP）、stage0、NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権に採用されているタイトルを優遇します。

3.選考対象

市内在住もしくは市内高校に在学中の高等学校1年・2年生であること。

1年間にわたり、eスポーツ大会や定期コーチング、各種イベントに積極的に参加できること。

保護者の同意があること。

4.選考人数

最大5名まで

5.選考委員

横須賀集客促進・魅力発信実行委員会 eスポーツ事業担当／プロeスポーツチーム運営関係者（予定）

6.応募方法

- 1次選考応募フォーム

学生証の写真、自宅環境がわかる写真、自身のeスポーツをプレイしている動画（2試合）の3点を用意し、以下のフォームからご応募ください。

https://forms.gle/o42TRXiuL1nsr3ZC8

- 申込期間

令和7年10月20日（月曜日）～令和7年11月7日（金曜日）

7.協力企業からのコメント（五十音順）

- 選考の流れ・スケジュール（予定）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/480_1_b3d67bd0d18ac313970c4994c38d2235.jpg?v=202510200955 ]

※（）は協力内容

- MSI（自宅PC等環境整備）

eスポーツに本気で向き合う高校生の皆さんへ。

その「好き」という気持ちが、挑戦のはじまりです。

MSIは、ゲーミングパソコンブランドとして、「Yokosuka e-Sports Scholarship」を通じて、自宅での練習環境を整える支援を行っています。

みなさんの挑戦が、eスポーツの未来をつくると信じています。

自分の可能性を信じて、思いきり挑戦してください。

MSIは、みなさんの“本気”を応援しています！

8.取材について

以下のとおり市内の高校や市職員への取材もお受けします。

普段の活動や熱い想いを語らせていただきます。

（１）横須賀市内の高校ｅスポーツ導入校（順不同）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/480_2_842181d3049ceb885520cb64498bc14b.jpg?v=202510200955 ]

市内14校のうち、10校がｅスポーツを導入しています！

※横須賀市では、eスポーツ部設立支援として、横須賀市内の高等学校等で、希望のあった高等学校にハイスペックPCを無償貸出しています。

今後も部活動の活動内容をバックアップしていく予定です。

（２）横須賀市ｅスポーツ担当職員（横須賀市文化スポーツ観光部観光課）

左から、文化スポーツ観光部 観光課 関山 篤／笹島 彩未／坂巻 紀子

文化スポーツ観光部観光課 主査 関山 篤

平成23 年度（2011年度）入庁。土木総務課・スポーツ振興課を経て、現在は観光課でeスポーツやメタバース、サブカルコラボの統括を担当。

趣味はスポーツ観戦（サッカー・大相撲）と旅行（最近は韓国にハマる）。

eスポーツのオフライン大会での盛り上がりや、メタバースのコミュニティの盛り上がり・観光PRの力など、初心者ながらに肌で感じてきたことを胸に業務に邁進中。フットワークが武器なので、どこにでも行きます！

座右の銘：「やらぬ後悔よりやる後悔」 好きなタイトル：VALORANT/原神

好きなキャラクター：レイズ・キルジョイ（VALORANT）/九条沙羅（原神）

文化スポーツ観光部観光課 担当 笹島 彩未

平成30年度（2018年度）入庁。前所属では、花火大会をはじめとした地区観光協会のイベント運営を経験。その際に鍛えられたタフさを武器に、日々成長中。

ゲーム好きの父とマンガ好きの母からの英才教育により、サブカルチャーへの興味関心は抜群！ 異動を機に、『ストリートファイター６』を特訓中。最近はホラーゲームにもハマっている。

座右の銘：「清廉恪勤」 好きなタイトル：ファイアーエムブレムif/Poppy Playtime/Fit Boxing

好きなゲーム実況者：ドコムス

文化スポーツ観光部観光課 担当 坂巻 紀子

令和７年度（2025年度）入庁。eスポーツについてはまだまだ初心者だが、青春時代は初代プレイステーションと共に過ごし、『バイオハザード』や『ファイナルファンタジー7』を寝る間も惜しんで夢中になってプレイしていた根っからのゲーム好き。

民間企業で培った経験も活かしつつ、現在は３人の子どもの母として、保護者ならではの視点を大切にしながら、eスポーツの楽しく健全な発展への貢献を目指している。

座右の銘：「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」

好きなタイトル：バイオハザードシリーズ/ファイナルファンタジー7