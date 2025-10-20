【12/7まで！】10月18日BLUE RIDE静岡開幕

株式会社ご当地ツーリング

本州を一周する壮大なバイクツーリングイベント『BLUE RIDE（ブルーライド）』がついに開幕！


BLUE RIDEは海沿いを走り、日本の輪郭をなぞるバイクツーリング。




『BLUE RIDE』は沿岸を走りながら指定したスポットを巡り、


デジタルスタンプを集めるラリーイベント。



ルールはひとつ。


指定したスポットを10箇所すべてまわってデジタルスタンプをGETすること。



いつ走っても、どこから走ってもOK！


平日ライダーも週末ライダーも！ソロでもグループでも！


自分に合ったツーリングスタイルで参加可能なところも魅力のひとつ。


視界いっぱいに広がる絶景を堪能し、


ご当地のスポットへ立ち寄って観光も楽しみながら、踏破を目指しませんか？


デジタルスタンプをすべて集めた参加者には「踏破証明書」を発行いたします。



10月18日より開幕し、


すでに100名を越えるライダーが踏破に向けて走り始めています！



イベント概要はこちら


https://goto2.co.jp/pages/blueride-shizuoka



エントリーはこちら


https://x.gd/3JVbFz


■BLUE RIDE 開催概要


【BLUE RIDE 静岡】


・ラリー詳細：2025年6月12日（木）リリース予定


・エントリー開始予定：2025年6月25日（水）12時～


・ラリー開催期間：2025年10月18日(土)～12月7日(日)




以下、滋賀県・琵琶湖で株式会社ご当地ツーリングが運営している


「CBTR」に関する内容になります。



■CBTRとは


　2022年より開催しているバイクで琵琶湖を１周しながらデジタルスタンプを集める観光ツーリングラリーです。琵琶湖を１周囲むように設定された「スポット」に立ち寄り、観光を楽しんでいただきながらスタンプを集め、すべて揃った方には「琵琶湖１周踏破証明書」を授与しています。


４回目となる今回、5/28（水）よりエントリーを開始しており、すでに2000名近いライダーからエントリーいただいております。



CBTRに関する最新情報はサイトでもご確認いただけます。


公式サイト：https://goto2.co.jp/pages/cbtr2025