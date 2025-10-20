【12/7まで！】10月18日BLUE RIDE静岡開幕

株式会社ご当地ツーリング

本州を一周する壮大なバイクツーリングイベント『BLUE RIDE（ブルーライド）』がついに開幕！

BLUE RIDEは海沿いを走り、日本の輪郭をなぞるバイクツーリング。

『BLUE RIDE』は沿岸を走りながら指定したスポットを巡り、

デジタルスタンプを集めるラリーイベント。

ルールはひとつ。

指定したスポットを10箇所すべてまわってデジタルスタンプをGETすること。

いつ走っても、どこから走ってもOK！

平日ライダーも週末ライダーも！ソロでもグループでも！

自分に合ったツーリングスタイルで参加可能なところも魅力のひとつ。

視界いっぱいに広がる絶景を堪能し、

ご当地のスポットへ立ち寄って観光も楽しみながら、踏破を目指しませんか？

デジタルスタンプをすべて集めた参加者には「踏破証明書」を発行いたします。

10月18日より開幕し、

すでに100名を越えるライダーが踏破に向けて走り始めています！

□■□■□■□■□■□■

イベント概要はこちら

https://goto2.co.jp/pages/blueride-shizuoka

エントリーはこちら

https://x.gd/3JVbFz

□■□■□■□■□■□■

■BLUE RIDE 開催概要

【BLUE RIDE 静岡】

・ラリー詳細：2025年6月12日（木）リリース予定

・エントリー開始予定：2025年6月25日（水）12時～

・ラリー開催期間：2025年10月18日(土)～12月7日(日)

以下、滋賀県・琵琶湖で株式会社ご当地ツーリングが運営している

「CBTR」に関する内容になります。

■CBTRとは

2022年より開催しているバイクで琵琶湖を１周しながらデジタルスタンプを集める観光ツーリングラリーです。琵琶湖を１周囲むように設定された「スポット」に立ち寄り、観光を楽しんでいただきながらスタンプを集め、すべて揃った方には「琵琶湖１周踏破証明書」を授与しています。

４回目となる今回、5/28（水）よりエントリーを開始しており、すでに2000名近いライダーからエントリーいただいております。

CBTRに関する最新情報はサイトでもご確認いただけます。

公式サイト：https://goto2.co.jp/pages/cbtr2025