【McQueen】シドニー・スウィーニーがマックイーンを着用
株式会社ケリングジャパン アレキサンダー マックイーンディビジョン
10月17日、第69回BFIロンドン映画祭にて、シドニー・スウィーニー、トレント・スウィーニーがマックイーンを纏い登場しました。
シドニー・スウィーニーは、カスタムメイドの2026年春夏プレコレクションより、ガラスビーズとスパンコールの刺繍をあしらったピンクのヘリテージレースとシルクサテンコルセットドレス、オーガンザのオイスターラッフルとバンシーヘア刺繍をあしらったボレロ、レザーのスカル サンダルを合わせています。
トレント・スウィーニーは、2025年秋冬プレコレクションより、スタッズ レザー アビエイタージャケット、ストライプ ハーネス シャツ、ブローグシューズ、Tバー ベルト、Tバー キャットアイサングラスを合わせています。
