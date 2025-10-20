株式会社近畿エデュケーションセンター

2025年10月20日

日本初*「LED電動巻上スクリーン」と「LED床置ロールスクリーン」を同時発売

～独自の巻き取り技術と中国製GOBモジュールを採用、防水・耐荷重性能を強化～

株式会社近畿エデュケーションセンター（本社：奈良県奈良市、取締役社長：松村 剛）は、日本で初めて「LED巻上スクリーン」と「LED床置ロールスクリーン」を製品化し、2025年10月21日より同時発売を開始いたします。さらに、11月には奈良オフィスにて展示内覧会を開催し、実機を公開いたします。

本製品は、当社独自の「スクリーン巻き取り技術」と、中国製高信頼性GOB（Glue On Board）モジュールを組み合わせることで、防水性・耐荷重性を兼ね備えた新しいLEDディスプレイです。屋内外を問わず、教育現場、イベント、ホール、企業プレゼンテーション、さらには災害時の仮設情報掲示など、多様なシーンで活用可能です。

*自社調べ（2025年7月 日本国内における「映像スクリーンメーカー」として）

■製品の主な特長

LED巻上スクリーン

・独自開発の巻き取り機構により、容易な収納・設置が可能

・防水・耐荷重性能を確保し、長期使用でも安定した運用を実現

LED床置ロールスクリーン

・床置で自立し、施工不要で短時間設置

・移動型サイネージや仮設利用に最適

GOBモジュール採用

・高耐衝撃性・防水性を持つGOBモジュールを中国大手メーカーから調達

・保護層によりLEDチップを外部環境から守り、破損リスクを低減

■展示内覧会のご案内

開催日：2025年11月（詳細日程は別途案内）

会場：株式会社近畿エデュケーションセンター 奈良オフィス

内容：新製品実機展示、実演

※業界関係者・報道関係者を対象に事前予約制で開催

■市場背景と展望

近年、LEDディスプレイ市場ではCOBやMIPと並び、堅牢性に優れるGOBパッケージングの採用が進んでいます。当社はこれに「独自巻き取り技術」を組み合わせることで、可搬性・耐環境性能・設置性を兼ね備えた新カテゴリー製品を創出しました。

今後はさらなる軽量化・大画面化を進め、教育ICT分野やホール、企業用途への展開を強化し、2027年までに国内市場での先導的ポジションを確立してまいります。

■発売日・販売方法

発売日：2025年10月21日

販売方法：国内販売代理店を通じて展開

■会社概要

社名：株式会社近畿エデュケーションセンター

所在地：奈良県奈良市北永井町545番地の4

代表者：取締役社長 松村 剛

設立：1965年10月

事業内容：スクリーン製造・販売・保守、教育ソリューション事業、LEDディスプレイ開発・販売・保守

URL：https://kec-nara.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社近畿エデュケーションセンター

総務経理部

TEL：0742-61-3355

E-mail：info@kec-nara.com/

