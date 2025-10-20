株式会社Elith、「Fully Connected Tokyo 2025」に出展＆登壇します
株式会社Elithは、2025年10月30日（木）～31日（金）に開催される「Fully Connected Tokyo 2025」に出展・登壇いたします。
本イベントは、Weights & Biases 主催によるAIカンファレンスで、国内外のエンジニアや研究者が集い、最新の実践知と技術トレンドを共有する場です。
展示概要
Elithは、生成AIとエージェント技術を活用した業界特化型ソリューションを出展し、製造・建設・医療・金融など、幅広い分野における実務導入事例をご紹介します。 加えて、AIリスクマネジメントツール 「GENFLUX」 も展示予定です。
また、公式スポンサーとしても参加し、企業としての技術力や研究開発の取り組みを広く発信します。
生成AIを現場で安全かつ効果的に活用するための知見を、ぜひブースでご体感ください。
登壇情報
10月31日（金）12:40～ DAY 2 ランチョンセミナー（Hall B）
登壇者：株式会社Elith CEO & CTO 井上 顧基
テーマ：「生成AIリスク最前線：迫る危機とリスクアセスメント」
生成AIの急速な普及に伴い、誤情報引用による訴訟など、世界的にリスク事例が次々と顕在化しています。 EU AI法やAIセーフティ・インスティテュートAISI設立など規制も進む一方、プロンプトインジェクションやジェイルブレイクといった新たな脅威への対応も求められています。
本講演では、こうした生成AI特有のリスクを体系的に整理し、Elithが開発を進めるAIリスクマネジメントツール 「GENFLUX」の取り組みを紹介します。 生成AIの安全活用やガバナンス強化に関心のある方は、ぜひご参加ください。
開催概要
■開催日程：2025年10月30日（木）～10月31日（金）
■会場：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO
■参加方法：事前登録制
■イベント公式サイト：https://wandb.ai/site/resources/events/fully-connected/tokyo/
■AIの導入・開発に関するご相談はこちら
AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。
ご希望に応じ.て、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。
具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ :
https://www.elith.ai/contact
■株式会社Elith
Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するパートナーです。人・組織・技術といった多様な「粒子」を融合させ、混沌を恐れず活かすことで、エネルギーを増幅させながら加速的に成果を生み出します。私たちは、個の力を超えてイノベーションという「融合体」を創出し、次の時代を切り拓くテックカンパニーです。変化の最前線で、常に価値を生み出し続けます。
製造業、金融業、医療業など、さまざまな業種のクライアントの事業成長を支援するために、コンサルティング、生成AIの利活用、LLM（大規模言語モデル）、画像AIの開発・システム構築、AI教育アドバイザリーなどのソリューションを提供しています。
社名：株式会社Elith
代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基
本社所在地：東京都文京区本郷3-30-10本郷 K&Kビル1F
事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務
会社概要 URL：https://elith.co.ai
■本プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社Elith Eメール：contact@elith.ai
最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。