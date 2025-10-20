iPhone 17シリーズ対応！「ディズニー&ピクサーキャラクター」デザインの″うねうねケース″が登場

Hamee株式会社

スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社(本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「ディズニー＆ピクサーキャラクター うねうねケース」を発売いたします。2025年10月21日(火)よりHamee公式オンラインストアにて先行予約開始、2025年11月上旬より発売となります。全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。




■「ディズニー&ピクサーキャラクター」うねうねケースが新型iPhone 17シリーズに対応して新登場！


ウェーブのフォルムが特徴的な「うねうねケース」から、新型iPhone 17シリーズに対応した


「ディズニー&ピクサーキャラクター」のデザインのスマホケースが登場します。


「うねうねケース」は、ウェーブのフォルムに手がフィットして滑りにくく、耐衝撃性のあるTPU素材が、スマートフォンを守ります。


また、フレーム部分の取り外しが可能な2WAY仕様で、気分によってシンプルなクリアケースに変更することができます。


さらに背面はクリアなので、スマートフォン本体の色を活かしながら、好きなステッカーや写真を挟んでアレンジすることができます。


個性的な形状とキャラクターデザインで、ファッションアイテムとしても存在感を放ちます。


是非お手に取ってお試しください。



■製品情報


・製品名　　 ：ディズニー＆ピクサーキャラクター うねうねケース


・価格　　 　：2,000円（税込2,200円）


・デザイン　 ：ホワイト/ベイマックス、イエロー/プー/はちみつ、ミント/目玉焼き、


　　　　　　　ピンク/マリー、ラベンダー/ジュディ&ニック、ブルー/ウッディ&バズ、


　　　　　　　ブラック/101匹わんちゃん


・対応機種　 ：iPhone 17、iPhone 17Pro


・予約開始日 ：2025年10月21日(火)


・発売日　 ：2025年11月上旬予定


・販売場所　 ：Hamee公式オンラインストア


　　　　　　　https://www.strapya.com/products/661-9757


　他Hamee公式ECモールおよび小売店など



■製品特徴


・着脱式フレームによる2WAY仕様とクリアケースへの切り替え


・波状フォルムデザインによる手のひらへのフィット感


・透明な背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能


・ストラップホール付き




■オンライン販売店舗


Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/


Hamee 楽天市場店　　　　　：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/


Hamee Amazon店　　　　　 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051


他 Hamee運営ECストアにて販売



■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　　　　不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開URL　　 ：https://hamee.co.jp