iPhone 17シリーズ対応！「ディズニー&ピクサーキャラクター」デザインの″うねうねケース″が登場

Hamee株式会社

スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社(本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「ディズニー＆ピクサーキャラクター うねうねケース」を発売いたします。2025年10月21日(火)よりHamee公式オンラインストアにて先行予約開始、2025年11月上旬より発売となります。全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。

■「ディズニー&ピクサーキャラクター」うねうねケースが新型iPhone 17シリーズに対応して新登場！

ウェーブのフォルムが特徴的な「うねうねケース」から、新型iPhone 17シリーズに対応した

「ディズニー&ピクサーキャラクター」のデザインのスマホケースが登場します。

「うねうねケース」は、ウェーブのフォルムに手がフィットして滑りにくく、耐衝撃性のあるTPU素材が、スマートフォンを守ります。

また、フレーム部分の取り外しが可能な2WAY仕様で、気分によってシンプルなクリアケースに変更することができます。

さらに背面はクリアなので、スマートフォン本体の色を活かしながら、好きなステッカーや写真を挟んでアレンジすることができます。

個性的な形状とキャラクターデザインで、ファッションアイテムとしても存在感を放ちます。

是非お手に取ってお試しください。

■製品情報

・製品名 ：ディズニー＆ピクサーキャラクター うねうねケース

・価格 ：2,000円（税込2,200円）

・デザイン ：ホワイト/ベイマックス、イエロー/プー/はちみつ、ミント/目玉焼き、

ピンク/マリー、ラベンダー/ジュディ&ニック、ブルー/ウッディ&バズ、

ブラック/101匹わんちゃん

・対応機種 ：iPhone 17、iPhone 17Pro

・予約開始日 ：2025年10月21日(火)

・発売日 ：2025年11月上旬予定

・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア

https://www.strapya.com/products/661-9757

他Hamee公式ECモールおよび小売店など

■製品特徴

・着脱式フレームによる2WAY仕様とクリアケースへの切り替え

・波状フォルムデザインによる手のひらへのフィット感

・透明な背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能

・ストラップホール付き

■オンライン販売店舗

Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開URL ：https://hamee.co.jp