[名古屋] スマート工場 EXPO 2025に『M2X』にブースを出展
株式会社M2X（本社：東京都中央区、代表取締役：岡部晋太郎）（以下「当社」）は、2025年10月29日（水）～31日（金）にポートメッセなごやで開催される「[名古屋] スマート工場 EXPO」に、当社が提供する現場にとけ込む設備保全DXアプリ「M2X」の説明ブースを出展いたします。
本展示会では、先日リリースした『M2X』のAIエージェント機能(β版)も公開します。AIエージェントとの対話による作業記録の作成や部品・設備の自動登録、チェックリストの自動作成機能など、AI時代の設備保全DXをけん引する『M2X』の進化をぜひご体感ください。
AIエージェント機能の詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000131729.html
さらに、会場内ブースではM2Xの主要機能のライブデモも実施いたします。
実際の画面を用いたデモンストレーションを通じて、M2Xの新しい可能性を直接ご覧いただけます。
【展示会概要】
展示会名：[名古屋] スマート工場 EXPO（「[名古屋] ファクトリーイノベーション Week 2025」内）
会期：2025年10月29日（水）～31日（金） 10:00～17:00
会場：ポートメッセなごや
小間番号：N45-6（第3展示室 Hall 3）
展示会サイト：https://www.fiweek.jp/nagoya/ja-jp/about/sfe.html
【現場にとけ込む設備保全DXアプリ『M2X』】
現場にとけ込む設備保全DXアプリ『M2X』は、設備保全業務を一気通貫で効率化するアプリケーションです。日々の点検活動やトラブル時の対応、部品管理等を効率化し、業務生産性と稼動率の向上を実現します。
【主な導入企業（一部）】
レンゴー株式会社、株式会社伊藤園、エバラ食品工業株式会社、丸美屋食品工業株式会社、カンロ株式会社、シマダヤ東北株式会社、株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー、三立製菓株式会社、マルトモ株式会社、株式会社友桝飲料、九星飲料工業株式会社、株式会社トンボ鉛筆、株式会社ファイン、ＫＭバイオロジクス株式会社、日鉄精圧品株式会社、京都グレインシステム株式会社、株式会社丸五、株式会社コメダ、プライムデリカ株式会社など
【M2Xについて】
会社名：株式会社M2X（エム・ツー・エックス）
事業内容：設備メンテナンスDXアプリケーションの開発・提供
本社：東京都中央区
代表取締役：岡部 晋太郎