イルミメディカル株式会社、シリーズAラウンド（1stクローズ）にて総額3.4億円の資金調達を完了

イルミメディカル株式会社

光を用いて医療技術の革新を目指すイルミメディカル株式会社は、シリーズAラウンドの1stクローズにおいて、UntroD Capital Japan株式会社をリード投資家とする総額3.4億円の資金調達を完了したことをお知らせいたします。本ラウンドには、シードラウンドで出資いただいた全投資家からの追加出資に加え、新規投資家としてSMBCベンチャーキャピタル様から出資を受けました。なお、本年末までを目途としたシリーズA 2ndクローズによる追加の資金調達を予定しています。

シリーズAの資金使途は以下の通りです：

- 製品開発の推進、並びに開発品の量産工場への製造移管治験入りに向けた品質・安全性を確保したデバイスの安定供給体制の構築- グローバル対応での薬事・保険戦略の遂行海外企業とのアライアンス締結、グローバル製薬企業との国際共同治験に備えたグローバルでの承認取得を目指した薬事・保険戦略の実行- 治療・診断パイプラインの拡充光治療技術を応用した新たな製薬企業等とのアライアンスによるパイプライン拡充、新規疾患領域（神経系疾患）への適応を目指した事業開発・研究開発- 中核人材の確保と組織体制の強化医療機器開発、薬事、事業開発などの専門人材を積極的に採用し、グローバル展開を見据えた体制を整備

【既存投資家コメント】

■UntroD Capital Japan株式会社

グロースマネージャー 平泉 裕美氏

イルミメディカルが開発する光照射デバイスの導入によって、治療法が無かったがん患者や侵襲性の低い治療を望む患者への新たな治療方法としての選択肢が広がり、大きなアドバンテージとなると考えております。また、光を使用した治療法が、がん治療のみならず神経疾患に対しても有効性を発揮できたとき、世の中の創薬としては非常に大きなブレイクスルーになると考え、期待しています。

■株式会社mint

Principal 岡澤 雄介氏

前回の出資以降、イルミメディカル社の進捗を間近で拝見する中で、同社が目指す光治療技術の進化が医療にもたらすインパクトを日々実感してまいりました。

開発の進展のみならず、代表の塚本さんを中心に開発メンバーが着実に増加し、組織体制が強化される中で生まれているチームの一体感や前向きな雰囲気も、今回の追加出資を決定した大きな理由の一つです。

今後も、資金面のみならずネットワークや事業面での支援を惜しまず、イルミメディカル社が日本発・世界発の光医療プラットフォーマーとしてさらなる飛躍を遂げられることを心より期待しています。

■名南コンサルティングネットワーク/MVC Limited Partnership

パートナー 櫻田 貴志氏

多様な関係者を巻き込みながら力強く事業を推進する塚本代表のリーダーシップ、そして事業成長を支える頼もしいチームを信じ、前回ラウンドに引き続き出資をさせていただきました。

血管内カテーテルを用いた光免疫療法というイルミメディカル社が実現を目指す革新的な治療アプローチは、必ずや日本に留まらず世界の医療技術の発展に貢献するものと確信しております。志高いイルミメディカル社の成長に微力ながらご一緒させて頂けることを大変喜ばしく思います。

名南コンサルティングネットワークは、イルミメディカル社が描く医療の未来を全力で応援してまいります。

■地域と人と未来株式会社/ Central Japan Seed Fund

代表パートナー 伊藤 仁成氏・キャピタリスト 中田 千尋氏

2023年の創業出資、2024年のシードラウンドに続き、今回も追加出資をさせていただきました。イルミメディカル社はこれまでに、光治療のプラットフォーム構築に向けて、多様なプレイヤーを巻き込みながら着実に事業を推進。製品についても大きな開発進捗が見られ、臨床現場における実用化への道筋がますます明確になってきています。このようなタイミングで、既存投資家による支援に加え、新たな株主を迎え入れ、次のステージで目指す未来に期待が高まります。CJSは今後も、イルミメディカル社の光学技術により人の健康に寄与していく挑戦を全力で支援してまいります。

■株式会社OKBキャピタル

スタートアップ投資チーム ディレクター 古川 諒太氏

塚本代表と出会ってから2年半、前回投資を行ってから1年半、「自身が可能性を信じる技術シーズを社会実装させる」という塚本代表の熱意を常に感じてきました。その熱い想いが株主や開発連携先の強い団結を生み出し、スピーディーかつ着実な開発マイルストンの進捗に繋がっており、大変頼もしく感じています。

今回はOKB SCLAMBオープンイノベーション創出ファンドよりご支援しております。ポテンシャルある技術シーズの社会実装に向けて、地域に根付く企業が持つ知識・技術との掛け合わせも必要となります。今回のご支援を通じて、イルミメディカルと地域企業との掛け合わせを創出し、イルミメディカルの目指す世界の実現に貢献してまいります。

【新規投資家コメント】

■SMBCベンチャーキャピタル株式会社

投資営業第四部 平野 健太郎氏

この度がん光免疫療法、光線力学療法用デバイスを開発するイルミメディカル社にご出資させて頂きました。このような機会を頂くことができ、大変光栄に思っております。 がん光免疫治療は患者様への身体的負担の少ない治療法として期待されている一方で、体内深部へ光を届ける手段がないのが現状であり，当社のプロダクトは治療法普及に大きく寄与するものと考えております。 塚本CEO率いるイルミメディカル社が世界中のがん患者様に希望の光を届ける存在になることを期待しております。

イルミメディカル株式会社 代表取締役 塚本俊彦 コメント

今回の資金調達は、イルミメディカルの技術が医療現場において真に求められていることの証と受け止めています。患者さんのQOL向上に貢献するため、製品の社会実装と技術の進化に全力で取り組んでまいります。そして、イルミメディカルは、光を用いた革新的な医療技術の提供を通じて、医療の未来を切り拓き、健康寿命の延伸に寄与する医療技術の社会実装を目指して取組を積極的に進めていきます。

■イルミメディカル株式会社について

血管内から光を照射する独自技術「ET-BLIT(R)」を核に、がん・神経疾患などの難治性疾患に対する新たな治療アプローチを開発しています。今回の資金調達により、社会実装に向けた製品開発と事業基盤の強化を加速させます。

代表者： 代表取締役 塚本 俊彦

設立： 2023年2月

所在地：〒463-0018 愛知県名古屋市守山区桜坂4丁目201番地 クリエイション・コア名古屋 207号室

URL： https://illumimedical.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

info@illumimedical.com