リーナー、ITreview Grid Award 2025 Fallにて「Leader」を受賞

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大平 裕介、以下「リーナー」）は、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」が発表する「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、リーナー購買が「Leader」を受賞したことをお知らせします。

■ITreview Grid Awardとは？

実際に製品を使ったユーザーのレビューをもとに、満足度と認知度の両面から製品の評判を可視化するITreview独自のアワードです。四半期ごとに発表され、製品には以下の2つの称号が贈られます。

Leader：満足度・認知度ともに高く、業界をリードする製品

High Performer：特にユーザー満足度が高く、今後より成長が期待される製品

製品選定のプロセスにおいて、“実際に使った人の声”という最も信頼できる基準を提供するアワードとして、IT部門はもちろん様々な部門で、また経営層から現場まで広く注目されており、製品選定の重要な指標として多くの企業に活用されています。

■リーナー購買とは

リーナー購買は、複数のECサイトから商品選定、発注、承認、検収に至るまでのあらゆる購買業務を単一のプラットフォームで一元管理することで、企業のガバナンス強化、調達コストの最適化、そして業務効率化を実現し、購買業務のDXを強力に推進するクラウドサービスです。

【特徴】

- 購買の一元化：購買プロセス全体を一つのシステムで完結させ、購買情報の可視化と一元化を進めます。- コスト削減：企業推奨品の設定、一元管理することで、購買価格のばらつきを解消し、購買の集約とコスト削減を促進します。- 業務効率化：アナログな購買プロセス、分散したECサイト、自社カタログの管理を集約し、経理や管理担当者の負担も軽減します。

【主な機能】

- 外部カタログ連携：主要なECサイトとリーナー購買を連携させることで、間接材購買サイトの一元化が可能です。これにより、ECサイトごとの煩雑な承認申請や保守管理が不要となり、複数の外部カタログや自社カタログとの横断検索が可能になります。- 企業推奨品：標準品を「企業推奨品」として登録することで、手間をかけずに購買統制が可能になります。- 見積購買・スポット購買機能：価格や購買条件が変動する間接材、またリーナー購買に登録されていない間接材の発注も可能なため、間接材全体の購買に活用可能です。- 承認ワークフロー：購買の申請先や承認における階層構造を柔軟に設定可能です。- 検収機能：間接材購買における分納にも対応しており、直感的に利用いただける検収機能を提供しています。- 購買データ分析：リーナー購買で取得できる購買データの出力が可能です。間接材購買の実態把握、改善活動に活用可能です。- BPOによるサポート：間接材購買の主管部署がないなど、導入後の維持管理に課題がある場合もご相談ください。リソース確保から運用まで、一貫した支援も可能です。

これらの機能により、購買業務を効率化し、企業のガバナンス強化とコスト削減を支援します。

■会社概要

株式会社Leaner Technologies

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシング DXクラウド「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」 を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プ ロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の 利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル2F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp