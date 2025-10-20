「Cybozu Days 2025 ～ノーコードAIランド～」に出展決定！（株式会社プログレス）

株式会社プログレスサイボウズ株式会社主催の「Cybozu Days 2025～ノーコードAIランド～」

最新のテクノロジーを用いてシステム開発、運用保守、プロジェクト管理サービスを提供する株式会社プログレス（本社：東京都千代田区 代表取締役：室伏勇二）は、Cybozu Days 2025においてパンダスポンサーとして出展します。

イベント情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/111585/table/31_1_b67767aafa24186fbd6d8b24ae4884e9.jpg?v=202510200855 ]

詳細情報は、公式ウェブサイト（https://days.cybozu.co.jp/）からご確認いただけます。

出展の背景

当社は厚生労働省「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰（輝くテレワーク賞） 優秀賞」および総務省「テレワークトップランナー2024」をダブル受賞するなど、フルフレックス、フルリモートを精力的に進めていく中で、特にフルリモートと親和性の高いクラウドサービス「kintone」を活用したシステム導入にも力を入れており、実績を積み重ねております。

導入支援により得た「kintone」のノウハウを生かした自社プロダクト開発を推進しており、この出展では自社プロダクトをご紹介させて頂きます。

kintoneの特徴を生かした業務の効率化と共に、セキュリティを強化する仕組み作りをお手伝い致します。

出展情報

ブース小間番号：5ホール P-32

出展物：以下を予定しております。是非ブースにお立ち寄りください

- アプリ比較プラグイン手動リリース卒業！さっと確認、もう間違えない

kintoneの検証用アプリで設定したフィールドを、本番用アプリへ安全かつスピーディに一括反映するための画期的なプラグインです。

2つのアプリ間のフィールド差分が一目で分かり、リリースしたいフィールドを選択するだけでサクッと反映できます。

設定ミスと手間にサヨナラして、次の改善をはじめましょう！

アプリ比較プラグイン 製品紹介ページ :https://www.progress-all.co.jp/products/appcompareplugin/

- Stok（Salesforce to kintone）プラグイン楽々連携！ほしいのは高機能じゃなく、高効率。Salesforceからkintoneへシンプルに繋げる！

事前にSalesforceへの接続情報や抽出条件を登録しておけば、ワンクリックで手軽にデータをコピーすることができる業務効率化プラグインです。

高機能じゃなくていい、ちょっと連携したいだけ。シンプル設計だから誰でも迷わず日々のデータ取込業務が完了！ルーティーンワークの工数を削減し、働き方の改善をはじめましょう！

Stokプラグイン 製品紹介ページ :https://www.progress-all.co.jp/products/stokplugin/

その他、kintoneの自社プロダクトのご紹介

お客様の声から生まれた”つなぐ”ソリューション

LINE Connect

誰でも素早く簡単にセキュアなアプリ間データコピー

Masking Copy プラグイン

イベント関連情報

サイボウズ株式会社について

kintoneについて

会社概要

社名：株式会社プログレス

代表者：代表取締役 室伏勇二

設立：2020年12月4日

本社所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1階 SPACES大手町

URL：https://www.progress-all.co.jp/