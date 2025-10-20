ERPC、Solana バリデータクライアント向けコストパフォーマンスベアメタルサーバーがフランクフルトにて完売御礼

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、Solana バリデータクライアント向けベアメタルサーバー「SLV Metal」シリーズのうち、コストパフォーマンスモデル「SLV Metal MV（ユーロ580/月）」がフランクフルトリージョンにて完売となったことを発表しました。

すでにウェイトリスト登録が開始されており、入荷次第、順次優先的に案内されます。

背景：研究開発とノード検証需要の拡大

ブロックチェーンにおける通信の安定性や速度は、サーバーの配置と経路品質に大きく依存します。Solana ネットワークでは、Shreds の伝搬速度やバリデータ間の同期精度を高めるため、物理的距離の最短化とネットワーク経路の最適化が重視されています。

近年、non-voting ノードや独自クライアントの研究、Shredstream の解析、伝搬経路の可視化など、基盤層の開発活動が世界的に活発化しています。

「SLV Metal MV」は、安定したスループットと手頃なコストを両立し、バリデータ運営・研究開発・gRPC 環境の検証など、幅広い用途で高い需要を得ています。

フランクフルトが最初に完売した理由

フランクフルト（FRA）は、Solana バリデータや Shredstream ソースが最も集中する欧州中核拠点です。

バリデータ数が他地域より多く、主要ノード群との物理距離が短いため、最適化された環境を求めるユーザーからの需要が集まりやすい構造にあります。

この結果、フランクフルトリージョンの在庫は他地域よりも早く完売に至りました。

ERPC のベアメタルサーバーが選ばれる理由

ERPC はこの地域の中でも、DoubleZero 専用線ネットワークに直接接続されたデータセンターを採用しており、主要バリデータ群と同一ネットワーク上で運用されています。 この構成により、Shreds データソースとの往復レイテンシは実測で 0.2ms 未満。 経路上の中継を排し、ブロック同期やトランザクション伝搬を長時間にわたり安定的に維持します。

同じフランクフルトでも、設置位置やネットワーク経路によって結果は大きく異なります。 ERPC のベアメタルは Solana ノード群とゼロ距離で接続され、研究・開発・実運用のいずれの用途でも再現性の高い性能を発揮します。

さらに、CPU 制御にも制限を設けず、全コアをフルターボ動作で運用できるよう最適化されています。他社環境で見られるターボ制限や電力抑制によるパフォーマンス低下がなく、スペック通りの処理能力を常時維持できる構成となっています。

今後の提供と推奨案内

現時点でフランクフルトリージョンの次回入荷は未定ですが、すでにウェイトリスト登録者から順に優先案内を行います。

他のリージョン（アムステルダム、シカゴ等）も残数が限られており、開発や検証を計画している場合は早期の確保を推奨しています。

SLV Metal ラインナップ

「SLV Metal MV（ユーロ580/月）」は完売となりましたが、より高性能な 32 コア構成「SLV Metal MV++（ユーロ980/月）」およびバランス重視の「MV+（ユーロ720/月）」の提供は継続しています。

また、料金表には掲載されていませんが、9254ほど安価ではないものの、同等のコストパフォーマンスを発揮する 32 コア構成「EPYC 9354P」モデルも選択可能です。

詳細や在庫状況については、ERPC 公式 Discord（https://discord.gg/C7ZQSrCkYR）よりお問い合わせください。

ERPC、Validators DAOが解決する課題

- RPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私たちは、オープンソース開発を支援するSolana NFTカードゲームプロジェクト Epics DAO の開発過程で、高品質かつ高速なSolana開発環境が容易に手に入らないという課題に直面しました。

そこで独自のプラットフォームを構築し、その知見を基盤として ERPC や SLV を提供しています。

金融分野のアプリケーションは特にミッションクリティカルであり、遅延やエラーは直接ユーザー体験に影響します。分散したバリデータや Web3 特有の構造が重なり合う Solana 開発では全体像の把握が難しく、多くのプロジェクトが遅延や不安定さに悩まされてきました。

私たちは必要とされる高性能な開発基盤を提供し、Solana エコシステム全体の開発体験とユーザー体験の向上に貢献していきます。ERPC も SLV も、その一環として位置付けています。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- elSOL公式サイト: https://elsol.app/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR