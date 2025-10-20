GIGABYTE社製、ゲーミングシリーズ液晶モニター ５製品を発売

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いであるGIGABYTE社より、

500Hz OLEDモデル、WOLED採用モデル、デュアルモード対応モデルなどゲーミングシリーズ液晶モニターを2025年10月24日（金）より順次発売いたします。

詳細に関しては、以下をご参照ください。

１．AORUS FO27Q5P

販売想定売価：199,800円（税込）

JANコード：4719331867775

製品コード：MN1407

製品情報： https://newx-corp.jp/product/gigabyte-aorus-fo27q5p/

【製品特長】

AORUS FO２7Q5Pは、27インチQD-OLEDパネル採用のゲーミングディスプレイです。WQHD（2560ｘ1440）の解像度と0.03ms（GTG）の応答時間、最大500Hzのリフレッシュレートで動作します。

DCI-P3色域を99%カバーするビット深度10ビットの表現力に加えてVESA DisplayHDR True Black 500認証を受けており、OLEDパネルならではの黒表現の生きた、自然でリアルな描写を体験することができます。また、VESAによるモーションブラーの指標となるCleaｒMRにおいて、ClearMR 21000の認証を取得しています。素早い動きのゲームや動画において、にじみやぼやけが抑えられたクリアーな表示を体感いただけます。

AORUS FO27Q5PはDisplayPort 2.1 UHBR20を搭載しています。また、AORUS FO27Q5PのDisplayPortはデイジーチェーンにも対応し、ケーブルの散乱を減らしてマルチディスプレイ構成をシンプルにします。

その他入力にはHDMI 2.1（FRL 12G）入力を2ポート、USB-C（DP Altモード）を1ポート搭載、4系統の映像入力を利用できます。

5W×2のステレオスピーカー、また、ESS Sabre HiFi USB DACを内蔵します。PCとディスプレイをUSBケーブルで接続することで利用でき、ピュアでパワフルな、深みのある音楽と没入感のあるサウンドを楽しめます。

AMD FreeSync Premium ProテクノロジーおよびNVIDIA G-SYNC Compatibleに対応し、ゲームやビデオの再生中にかたつきやティアリングを気にすることなくコンテンツを楽しむことができます。

OLEDパネルにおいて気になる焼き付きの問題ですが、AIベースのアルゴリズムを用いた、焼き付きのリスクを最小化する次のようなOLED保護技術を搭載しています。保証期間は3年間です。画面焼けも対象となります。また、輸送中に発生する可能性のある画面上の擦り傷などの問題に対処するため、画面表面に保護フィルムを貼付し、物理的な保護の強化も行っています。

ゲーミング機能として、以下の機能を搭載します。

●タクティカルスイッチ2.0：競技ゲーマーに人気のある24.5インチフルHDの表示やアスペクト比を4：3や5：4にワンタッチで変更したり、その他機能を割り当てて使うことなどができます。

●ウルトラクリアー：モーションブラーやゴーストを大幅に低減し、シャープでクリアな映像を提供します。

●OLED VRRアンチフリッカー：VRR（可変リフレッシュレート）の範囲を調整して、画面のちらつきを抑える機能です。

●イーグルアイ、ナイトビジョン：画面の中央部分を拡大表示するイーグルアイ、暗視カメラ表示にするナイトビジョンは、敵を発見しやすくしてより狙いやすくする機能です。

●ゲームアシスト：これはゲームであなたを助けるOSD機能のキットです。カスタマイズ可能な照準線、タイマー、カウンターで構成されます。

２．GIGABYTE MO27Q28G

販売想定売価：115,800円（税込）

JANコード：4719331872687

製品コード：MN1399

製品情報： https://newx-corp.jp/product/gigabyte-mo27q28g/

【製品特長】

GIGABYTE MO27Q28Gは、27インチWOLEDパネル採用のゲーミングディスプレイです。WQHD（2560ｘ1440）の解像度と0.03ms（GTG）の応答時間、最大280Hzのリフレッシュレートで動作します。

プライマリーRGBタンデムOLED技術が使われている第四世代WOLEDパネルを採用しています。次世代レベルの輝度と彩度、省電力を実現しています。加えて、このパネルを活かすためにボーダーレスデザインの採用、ピーク1500ニトのHDR表示、ULのPerfect Black認証、VESA DisplayHDR True Black 500認証、99%のグレアを低減させる反射防止コーティングを施し、より没入感のあるゲーム・エンターテイメント体験を実現します。

DCI-P3色域を99.5%、BT.2020色域を84%カバーする広い色域が、豊かでリアルな色彩の映画館級のビジュアル体験を実現します。

入力にはDP 1.4（DSC）入力を1ポート、HDMI 2.1（FRL 12G）入力を2ポート、USB-C（DP Altモード）を1ポート搭載、4系統の映像入力を搭載します。

AMD FreeSync Premium ProテクノロジーおよびNVIDIA G-SYNC Compatibleに対応し、ゲームやビデオの再生中にかたつきやティアリングを気にすることなくコンテンツを楽しむことができます。

オールアラウンド・アイケアがあなたの目を守り、快適さを持続させます。

フリッカーフリー、グレアフリー、低ブルーライトなどでULの認証を取得しているほか、Eyesafe(R) 3.0 (CPF60 & RPF40)の認証も取得しており、これらが長時間画面と向き合う場合にも、安全で快適な視聴体験を提供します。

OLEDパネルにおいて気になる焼き付きの問題ですが、AIベースのアルゴリズムを用いた、焼き付きのリスクを最小化する次のようなOLED保護技術を搭載しています。保証期間は3年間です。画面焼けも対象となります。また、輸送中に発生する可能性のある画面上の擦り傷などの問題に対処するため、画面表面に保護フィルムを貼付し、物理的な保護の強化も行っています。

ゲーミング機能として、以下の機能を搭載します。

●タクティカルスイッチ2.0：競技ゲーマーに人気のある24.5インチフルHDの表示やアスペクト比を4：3や5：4にワンタッチで変更したり、その他機能を割り当てて使うことなどができます。

●ウルトラクリアー：モーションブラーやゴーストを大幅に低減し、シャープでクリアな映像を提供します。

●OLED VRRアンチフリッカー：VRR（可変リフレッシュレート）の範囲を調整して、画面のちらつきを抑える機能です。

●イーグルアイ、ナイトビジョン：画面の中央部分を拡大表示するイーグルアイ、暗視カメラ表示にするナイトビジョンは、敵を発見しやすくしてより狙いやすくする機能です。

●ゲームアシスト：これはゲームであなたを助けるOSD機能のキットです。カスタマイズ可能な照準線、タイマー、カウンターで構成されます。

３．GIGABYTE M27UP

販売想定売価：69,800円（税込）

JANコード：4719331868703

製品コード：MN1402

製品情報： https://newx-corp.jp/product/gigabyte-m27up/

【製品特長】

GIGABYTE M27UPは、27インチSuper Speed IPSパネル採用のゲーミングディスプレイです。UHD（3840ｘ2160）の解像度と1ms（GTG）の応答時間、最大160Hz（UHD解像度）のリフレッシュレートで動作します。

GIGABYTE M27UPは、デュアルモードに対応しています。高精細なUHD解像度での160Hz動作と超高速なフルHD解像度での320Hz動作を本体のスイッチで簡単に切り替えられます。一つのディスプレイで、大作も、FPSゲームも、ダブルで最高の体験ができます。

入力にはDP 1.4（DSC）入力を1ポート、HDMI 2.1入力を2ポート、USB-C（DP Altモード）を1ポート搭載、4系統の映像入力を搭載します。

AMD FreeSync PremiumテクノロジーおよびNVIDIA G-SYNC Compatibleに対応し、ゲームやビデオの再生中にかたつきやティアリングを気にすることなくコンテンツを楽しむことができます。

ゲーミング機能として、以下の機能などを搭載します。

●タクティカルスイッチ2.0：競技ゲーマーに人気のある24.5インチフルHDの表示やアスペクト比を4：3や5：4にワンタッチで変更したり、その他機能を割り当てることができます。デュアルモードの操作もここで行います。

●エイムスタビライザー・シンク：モーションブラーを大幅に低減し、シャープでクリアな映像を提供します。

●イーグルアイ、ナイトビジョン：画面の中央部分を拡大表示するイーグルアイ、暗視カメラ表示にするナイトビジョンは、敵を発見しやすくしてより狙いやすくする機能です。

●ゲームアシスト：これはゲームであなたを助けるOSD機能のキットです。カスタマイズ可能な照準線、タイマー、カウンターで構成されます。

４．GIGABYTE M27UP ICE

販売想定売価：72,000円（税込）

JANコード：4719331872342

製品コード：MN1401

製品情報： https://newx-corp.jp/product/gigabyte-m27up-ice/

【製品特長】

GIGABYTE M27UP ICEは、27インチSuper Speed IPSパネル採用のゲーミングディスプレイで、GIGABYTE M27UPの白モデルとなります。特長や機能はGIGABYTE M27UPと同じです。

５．GIGABYTE GS25F2A

販売想定売価：24,800円（税込）

JANコード：4719331870652

製品コード：MN1400

製品情報： https://newx-corp.jp/product/gigabyte-gs25f2a/

【製品特長】

GIGABYTE GS25F2Aは、24.5インチフラットスクリーンの、フルHD（1920x1080）のフレームレスディスプレイです。Super Speed IPSパネルを採用し、1ms（GTG）の応答時間、最大240Hzの高速リフレッシュレートというゲームにも最適な性能に加え、美しい画質で映画、ストリーム、またはビデオなどをリッチに視聴することができるHDR表示に対応します。さらに、AMD FreeSync Premiumテクノロジーをサポートしており、ティアリングやちらつきのない、低レイテンシーなゲーム体験を提供できます。

ゲーミング機能として、以下の機能などを搭載します。

●ブラックイコライザー：画像の暗い部分を明るくして、暗い部分の視認性を高めます。

●エイムスタビライザー：モーションブラーを大幅に低減し、シャープでクリアな映像を提供します。

●ゲームアシスト：これはゲームであなたを助けるOSD機能のキットです。カスタマイズ可能な照準線、タイマーで構成されます。

●スマートOD：フレームレートの変動に合わせたオーバードライブ設定に動的に変更し、様々なゲームで最適な結果を得ることができます。

■GIGABYTE TECHNOLOGY社 概要

PC業界の世界的リーダーの一社であるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」ことを目指し、包括的な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ、ビジネス、ゲーム、クラウドシステムなどを網羅する専門知識を有するGIGABYTEは、常に研究と革新を駆使し、ユーザーニーズを満たします。 GIGABYTEは、数々の受領歴を持つマザーボード、グラフィックスカード、ラップトップ、ミニPCおよびその他のPCコンポーネントとアクセサリで知られ、特許を取得したDualBIOS(TM)およびUltra Durable(TM)テクノロジーでPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートとして、GIGABYTEは、5G時代に理想的なインフラストラクチャを開発すべく、AIとAloTアプリケーションを統合するハードウェアとソフトウェアソリューションでビジネスサーバーとクラウドシステムの範囲を拡大する準備を整えています。

ウェブサイト：https://www.gigabyte.com/jp

■株式会社ニューエックス 概要

株式会社ニューエックスは、製品の企画、検討から提案、開発、評価、生産、さらにメンテナンスやサポートまでを一貫して行い、耐久性や安定感に優れた高品位製品としてお客様にお届けします。カスタマイズのバリエーションも豊富で、あらゆる目的や用途に対応し、お客様のご要望に沿った柔軟なサービスを提供しています。

ウェブサイト：https://newx-corp.jp