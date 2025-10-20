「ASUENE」と「ASUENE ESG（現：ASUENE SUPPLY CHAIN）」、内部統制の国際セキュリティ認証「SOC 2 Type1 報告書」の監査を完了

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）が展開するCO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」とESG評価クラウドサービス「ASUENE ESG（現：ASUENE SUPPLY CHAIN）」は、国際的なサービス組織のセキュリティやプライバシー保護に関する内部統制の有効性を評価する「SOC 2 Type1 報告書」の監査を2025年10月17日（金）に完了しました。

これにより、当社サービスの利用企業は、ESGデータや顧客情報が国際的に保証されたセキュリティ基準に基づき適切に管理されます。また、本報告書を利用することで、内部監査や外部監査において内部統制の評価業務を効率化することが可能となります。

SOC 2について

「SOC 2（System and Organization Controls 2 [SOC 2]）」とは、米国公認会計士協会（AICPA）が定める国際基準で、サービス提供者の内部統制をセキュリティ、可用性、処理の整合性、機密性、プライバシーという五つの観点から評価するものです。今回当社が取得した「SOC 2 Type1」は、これら五つの原則に基づく手続きやプロセスの設計が特定時点において適切であると第三者により保証された報告書です。これにより、当社が構築してきたゼロトラスト基盤やセキュリティインシデント対応体制も国際基準に基づき有効と評価されたことになります。

＜報告書の対象範囲＞

・対象サービス：「ASUENE」、「ASUENE ESG（現：ASUENE SUPPLY CHAIN）」

・基準日：2025年10月15日

・報告書発行日：2025年10月17日

「SOC 2 Type1」審査実施の背景

当社のサービスは累計3万社以上の企業に導入され、国内外の脱炭素・ESG経営推進に幅広く活用されています。特に上場企業やグローバルに展開する企業にとっては、財務領域にとどまらず非財務領域においてもデータセキュリティやプライバシーへの対応が強く求められています。

こうした背景を踏まえ、当社は2024年12月に「SOC 1 Type1」を取得したのに続き、今回新たに「SOC 2 Type1」の監査を完了しました。これにより、財務報告に関する内部統制のみならず、セキュリティやプライバシー保護を含む非財務領域まで国際基準で保証されたサービスであることを示しました。

「ASUENE」について

「ASUENE」は、CO2排出量の見える化・削減・報告クラウドサービスです。AI活用によるScope1-3の排出量の可視化や報告・情報開示に加え、CFP/LCA算定、CDP、SBTi、CSRD、TCFD、TNFDなど、国内外の規制やイニシアチブに対応した高度なコンサルティングも提供しています。CO2見える化サービス、国内累計導入社数No.1を誇ります（東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点）。

ASUENEサービスサイト：https://asuene.com

「ASUENE SUPPLY CHAIN（旧：ASUENE ESG）」について

「ASUENE SUPPLY CHAIN」は、CSR/ESG、安全衛生などサプライヤーに関する多様な調査を一括で収集・管理できるクラウドサービスです。効率的な情報管理を行い、社内外の円滑なコミュニケーションを支え、持続可能なサプライチェーンマネジメントを実現します。

ASUENE SUPPLY CHAINサービスサイト：https://asuene.com/supplychain

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：80億2,700万円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO兼COO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/