THE GALLERYセレクション展　広谷 勇樹　写真展　「羽化、環の狭間にたゆたう」を開催

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、ニコンプラザ東京・大阪の写真展会場「THE GALLERY」にて、THE GALLERYセレクション展 広谷 勇樹 写真展 「羽化、環の狭間にたゆたう」を2025年11月18日（火）より開催いたします。



●作家のコメント

いつからか、目に見えない「狭間」を意識するようになりました。

自分と他者、親と子、写真と“何か”。

世界のあらゆる場所には、言葉で表せない狭間が存在している気がします。

そこには感情や想い、時には希望や祈りすら漂っています。

私はその不確かな存在を、写真を通して表現したいと思うようになりました。

本展は、さまざまな狭間を追い続けた旅の記録です。

全体の構成は「生死一如」をテーマとし、生と死を分けず、ひとつの循環として流れる命をイメージしています。

一枚ごとの写真は、それぞれ異なる狭間に現れる断片であり、目に見えないものを具現化したものです。

特に注目したのは、偶然と必然が重なり合う瞬間。

そのとき私は、化学変化が起こるような不思議な力が写真に宿るのを感じます。



【プロフィール】

広谷 勇樹 （ひろたに ゆうき）

1987年生まれ、大阪府出身。

カメラメーカーとのタイアップ、雑誌掲載、写真講師、個展開催など多岐にわたって活動。

オリジナルプロジェクトでは、「狭間」にある、偶然と必然が交差する瞬間を独自の解釈で表現している。

現在は写真集の出版や個展開催など、作品発表を中心とし活動している。



Instagram：https://www.instagram.com/00.uro/

Portfolio：https://yukihirotani.com



●THE GALLERY セレクション展 広谷 勇樹 「羽化、環の狭間にたゆたう」

会場：ニコンプラザ東京THE GALLERY、ニコンプラザ大阪THE GALLERY

展示期間：東京2025年11月18日（火）～12月1日（月）

大阪2025年12月11日（木）～12月24日（水）

開館時間：10時30分～18時30分（日曜日休館／最終日は15時まで）



●「THE GALLERY」について

「THE GALLERY」は2017年に東京・大阪に開設した写真文化の普及・向上を目的とする写真展会場です。ニコンの機材を用いて著名な写真家が制作した質の高い作品を展示する企画展の他、ニッコールクラブ会員展、写真団体展などを開催します