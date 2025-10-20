【イベント・マーケティング向けAIエージェント】ウェブ版リリース、AIリサーチ機能、AI画像生成など大幅アップデート！

株式会社TIMEWELL

株式会社TIMEWELL（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：濱本隆太、以下「TIMEWELL」）が開発するイベント・マーケティング向けAIエージェント「ZEROCK」が大幅にアップデートしたことをお知らせします。

ZEROCKについて

詳細を見る :https://timewell.jp/zerock-ai[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rsIm5CBBs1o ]

マーケティングスーパーエージェントZEROCKプロモーションムービー/AIスライド/AIメール/AI秘書/次世代RAG（高機能文書検索）でイベント・セミナーの悩みを抜本的に解決

ZEROCKはイベント・セミナーマーケティングを加速するスーパーエージェント。指示後はゼロクリックで1000人に1000通りのメッセージ送信可能。顧客ごとの提案資料はAIスライドにお任せください。業務効率化を進めるミニエージェントも搭載。高セキュリティで安心して導入可能。

新機能について

１.ウェブ版のリリース

デスクトップだけではなく、ウェブ版もリリースしました。

２.AIリサーチ機能

並列にモデルを切り替え、リサーチが可能です。

３.AI画像生成

一度で10枚まで画像生成、画像編集が可能です。

４.AIナレッジ

オフィス系ファイルやPDFファイルをアップロードし、その内容についてチャットでやり取りが可能です。

５.Wordpress連携

ZEROCKサービス連携の1歩目としてWordPressへの投稿をZEROCKから可能としました。

なぜTIMEWELLが高セキュリティAIエージェントを作れるのか

・AIと人の協働による業務支援の実績

TIMEWELLは創業以来、大企業から中小企業まで幅広い顧客に対し、業務支援と効率化を支えるサービスを提供してきました。その過程で得た知見をもとに、人間が担ってきた煩雑で時間のかかる知的作業を、より安全かつ効率的にAIに置き換えることができると考えています。

・セキュリティと情報ガバナンスへの深い理解

TIMEWELLのコアメンバーには、大企業の情報システム部門や新規事業開発部門でセキュリティ対策や情報管理を担ってきた経験者が多数在籍しています。業務現場で実際に求められる厳格なセキュリティ基準を熟知しているため、「安心して導入できるAIエージェント」の開発が可能です。

・高い技術力と開発経験

TIMEWELLの開発チームはNTTやパナソニック等日本を代表する企業での勤務経験があり、世界的に利用される大規模システムや高信頼性ソフトウェアの設計・運用経験を積んだエンジニアによって構成されています。堅牢な情報システムの設計思想と、最新のAIモデルに関する知見を融合させることで、実用性と安全性を両立したAIエージェントを実現しました。スタートアップならではのスピード感と、大企業で培った高い開発品質を兼ね備えていることが、TIMEWELLの大きな強みです。

・「国内初」に挑戦する姿勢

既存のクラウド型AIサービスでは解決しきれないセキュリティやガバナンスの課題を抱える企業が多く存在します。TIMEWELLは、これまで培ったセキュリティ知見と現場理解を生かし、デスクトップ型という新しいアプローチで、国内の業務現場のニーズに即したソリューションを提供することを使命としています。

取材・デモ体験のご希望はお気軽にご連絡ください。ZEROCKのゼロクリック体験を実機でご覧いただけます。





ZEROCKの詳細はこちら(https://timewell.jp/zerock-ai)から

株式会社TIMEWELLについて

株式会社TIMEWELLは、「世界NO.1の挑戦インフラを創る」というビジョンのもと、AIを活用しながら挑戦の加速を支援する事業を行っています。

「挑戦者を育成する」「挑戦者の時間を増やす」「挑戦の場を増やす」という3つの軸で事業を推進。新規事業開発支援やAI人材開発講座を提供するTIMEWELL WARP、イベント前からフォローまで一気通貫で行えるAIを活用した次世代のイベントアプリケーションのTIMEWELL Base、日々の業務を支える高セキュリティな自律型AIエージェントを提供しています。

経済産業省J-StarX、中小機構FASTAR、神奈川県KSAP選出。

本社：神奈川県横浜市

代表：濱本 隆太

URL：https://timewell.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社TIMEWELL

Email: timewell@timewell.jp





