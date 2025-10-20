【モデレーター登壇】ステーブルコイン「事業活用のリアル」を徹底解説。発行・ガバナンス・会計のトップランナーが集結するオフラインイベントをKomlock labがナビゲート
Komlock lab株式会社
Komlock lab株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：布目雅登、以下「Komlock lab」）は、TISインテックグループのTIS株式会社（ 所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本安史、以下「TIS」）とdouble jump.tokyo株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：上野広伸・松谷幸紀、以下「double jump.tokyo」）が共同で開催するステーブルコイン活用をテーマにしたイベントのモデレーターとして登壇します。
なぜ今、ステーブルコインの「事業活用」を語るべきか
法整備の進展、そして国内初の円建てステーブルコイン「JPYC」の発行決定など、ステーブルコインは「次の収益の柱」を模索する企業の経営・企画層にとって、無視できない現実的なテーマとなりました。
しかしながら、「自社ビジネスにどう組み込むか？」「導入時の具体的な課題や会計・税務の壁は何か？」といった、活用のための具体的な解を持つ企業はまだ多くありません。
本イベントは、この課題をクリアし、次の一歩を踏み出すための第一歩となることを目的としています。
イベントのハイライト
本イベントでは、ステーブルコインの発行、システム開発、ガバナンス、会計といった事業活用に不可欠な全領域のトップランナーが一堂に会します。
Komlock lab代表の布目雅登がモデレーターとして、各分野のプロフェッショナルから、以下のような他では聞けない「事業活用のリアル」を引き出します。
- 最新動向と将来展望： ステーブルコインが実現する新たなビジネスモデル
- 具体的なユースケース： 企業がすぐに取り入れられる活用事例
- 導入時の具体的な課題： システム、法務、会計、税務の各分野で直面するリアルな障壁と解決策
具体的なアクションプランに繋がる、またとない機会です。情報収集とネットワーキングの場として、ぜひご活用ください。
開催概要
- 日 程： 2025年11月14日(金) 17:00～20:00（受付開始 16:30～17：00）
- 会 場：TIS豊洲オフィス32階（TIS INTEC Group Innovation Hub）
〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-1豊洲ベイサイドクロスタワー
- 参加費： 無料
- 対 象：ステーブルコインの事業活用に関心のある企業の経営層経営企画・事業企画のご担当者様
- 主 催：TIS株式会社/ double jump.tokyo株式会社
登壇者
- JPYC株式会社：代表取締役 岡部 典孝
- 株式会社Hinode Technologies：執行役員 村上 浩文
- Komlock lab株式会社：代表取締役 布目 雅登
- TIS株式会社：ソーシャルイノベーション事業部 Web3ビジネス企画部 石黒 統
- double jump.tokyo株式会社：代表取締役 松谷 幸紀
参加申し込み方法
以下のイベント参加申し込みサイトからお申し込みください。
U R L：https://1114event.peatix.com/
会社概要Komlock lab株式会社について
- 社名： Komlock lab株式会社
- 設立：2024年9月18日
- 資本金：14,187,500円（資本準備金含む）
- 代表取締役：布目雅登
- 事業内容：ブロックチェーンサービスの開発支援、ブロックチェーンソリューションの開発・提供
- HP：https://komlock-lab.com/
- note：https://note.com/komlock_lab/
- Zenn：https://zenn.dev/p/komlock_lab
- お問合せ先：info@komlock-lab.com