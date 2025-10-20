【ライブレポート】『FM大阪 55th anniversary ″推したい夢″超ときめき(ハート)宣伝部のめっちゃわかりみ～!! 超(ハート)わかりみ～てぃんぐ!! supported by JR東海』

株式会社エフエム大阪

“超ときめき(ハート)宣伝部”のFM大阪レギュラー番組（毎週土曜日9:30～9:55）「“推したい夢(オシタイム)”超ときめき(ハート)宣伝部の めっちゃわかりみ～!!」番組初の公開収録イベント 「FM大阪 55th anniversary "推したい夢"超ときめき(ハート)宣伝部のめっちゃ わかりみ～!!超(ハート)わかりみ～てぃんぐ!! supported by JR東海」が、FM大阪開局55周年を記念して10月18日（土） Zepp Namba (OSAKA)で開催された。 圧巻のライブ！トークありゲームありの盛りだくさんな内容で、超ときめき(ハート)宣伝部の魅力が溢れ、観客で埋め尽くされた会場は、 終始ハッピーなムードに包まれた。

【イベントレポート】

冒頭、東海道新幹線の駅のアナウンスで使用されている合成音声を、特別に使用した前説アナウンスで イベントが幕を開け、ライブパートへ。 １曲目「世界でいちばんアイドル」で一気に会場のボルテージはマックスに！ 全１１曲のライブで会場が一つになった。終盤、「初恋サイクリング～超ver～」では、 「ここからはJR東海トレインで盛り上がっていきますよ～！」という掛け声と共にファンの間で“初恋トレイン”と呼ばれている パフォーマンスで大盛り上がり。令和の推し活ソングとして話題の「超最強」でライブはフィナーレを迎えた。

続いて番組公開収録パートへ。

FM大阪で毎週土曜9:30～9:55に放送中の番組「“推したい夢”超ときめき(ハート)宣伝部のめっちゃわかりみ～!!」の収録と、 東海道新幹線の車内で配信される限定コンテンツの収録と前後半に分けて行った。 前半パートでは、「集めて！わかりみバトル～！！！」と題して、2つのチームに分かれ、対決形式でゲームにチャレンジ。 いろんな質問に対して、どちらのチームがより、“わかりみの深い回答ができたか”を競う「わかりみアンサー」や お題に対してメンバー同士の答えが一致するか？を競う、番組お馴染みのコーナー「わかりみあわせ～」では、まさかの奇跡も。 観客からの「わかりみ～！」という声も溢れ、ラジオ番組の公開収録ならではのアットホームな時間になった。

この模様は10月25日(土)朝9時30分から FM大阪「“推したい夢”超ときめき(ハート)宣伝部のめっちゃわかりみ～!!」で放送される。

後半パートでは、東海道新幹線車内限定コンテンツ「“推したい夢”超ときめき(ハート)宣伝部のドキドキときめきお土産☆宣伝部」のスペシャル企画、「ドキドキ！ロシアンたこやき～！！」に挑戦。誰がちょっと変わった味のたこ焼きを食べているのか！？嘘なのか？本当なのか！メンバーの演技力に、会場がどよめいた。

この模様は、10月30日(木)から東海道新幹線車内限定で配信予定。

詳細はJR東海 推し旅公式サイト(https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/tokisen/)で。

さらに、番組から生まれた『超最強』の関西弁バージョンを披露！

ここでしか聞けない特別なステージに、会場は大盛り上がりとなった。

イベント情報

■タイトル：『FM大阪 55th anniversary "推したい夢"超ときめき(ハート)宣伝部のめっちゃわかりみ～!!超(ハート)わかりみ～てぃんぐ!! supported by JR東海』

■開催日時：2025年10月18日（土）16:30開場 17:30開演

■会場：Zepp Namba（OSAKA）

■出演：超ときめき(ハート)宣伝部

■主催：FM大阪

■特別協賛：JR東海

セットリスト

M1：世界でいちばんアイドル

M2：お届け！デリバリースター

M3：トゥモロー最強説!!

M4：プリンセスプリンセスプリンセス

M5：Memories

M6：夢がとまらない！

M7：あいにきちゃった

M8：ハピラブルー！

M9：ぴょんぴょん

M10：初恋サイクリング

M11：超最強

レギュラー番組情報

■タイトル：「“推したい夢”超ときめき(ハート)宣伝部のめっちゃわかりみ～!!」

（FM大阪 毎週土曜 9:30～9:55）

■放送日時：2025年10月25日（土）9:30～9:55 O.A

■出演：超ときめき(ハート)宣伝部

■radiko URL：https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251025093000(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251025093000)

東海道新幹線 車内限定コンテンツ

■タイトル：「“推したい夢”超ときめき(ハート)宣伝部のドキドキときめきお土産☆宣伝部!!」

■出演：超ときめき(ハート)宣伝部

■配信予定：2025年10月30日（木）～ 11月23日（日）

■JR東海 推し旅公式サイトURL：https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/tokisen/