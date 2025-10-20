柏木由紀ディナーショー『寝ても覚めてもゆきりんワールド～ディナーショーでも夢中にさせちゃうぞっ(ハート)Vol.2』開催決定のお知らせ

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

柏木由紀

アーティスト・タレントとして幅広く活動を続ける柏木由紀が、約5年ぶりとなるディナーショーを開催いたします。

上質なホテルの空間で繰り広げられる本公演は、今の柏木由紀が表現する“音楽”と“感謝”をテーマにした特別な一夜。

華やかで温かい歌声とトーク、そしてファンへの想いを込めた構成で、贅沢なひとときをお届けいたします。

開催概要

＜タイトル＞ 寝ても覚めてもゆきりんワールド～ディナーショーでも夢中にさせちゃうぞっ(ハート)Vol.2

＜場所＞ ホテルニューオータニ 芙蓉の間(ザ・メイン宴会場階)

＜日程＞ 2025年12月29日(月)

＜公演＞ 2回公演

1部 14:00START ／13:00 OPEN

2部 18:00START ／17:00 OPEN

チケット情報

お一人様45,000円（税込）

※ノンアルコールカクテル付き

他ドリンクは別途ご購入ください（現金のみ）

＜受付＞

・柏木由紀オフィシャルファンクラブ先行販売

受付期間：10/31(金)12:00～11/9(日)23:59

当落：11/12(水)18:00～11/16(日)23:59

・一般発売

11/22(土)12:00～

※詳細につきましては後日発表いたします。

柏木由紀プロフィール

1991年7月15日生まれ、鹿児島県出身。

2007年にAKB48の3期生としてデビューし、以降17年間に渡り中心メンバーとして活躍。

“ゆきりん”の愛称で親しまれ、グループを卒業後はバラエティ番組で見せる飾らないキャラクターが人気。YouTubeやファッション・美容誌で大好きなメイクとコスメについて熱く語る姿が幅広い世代の女性から支持を集めている。2022年に日本化粧品検定1級を取得し、2023年に自身がプロデュースするコスメブランド「upink(ユーピンク)」を立ち上げるなど多方面で精力的に活動中。

Instagram：https://www.instagram.com/yukikashiwagi_official/

X（旧Twitter）：https://x.com/Yukiriiiin__K

YouTube：https://www.youtube.com/@yukirinworld



※本企画は、アジャイルメディア・ネットワーク株式会社の子会社である株式会社BEBOPが主催いたします。

＜本企画に関するお問い合わせ先＞

株式会社BEBOP

担当：鈴木

E-mail：info@bebop.jp